El concurso de ‘pimentó amb tonyina’ de Alaquàs vuelve con premios económicos

La asociación solidaria Cor de Vila de Alaquàs convoca de nuevo el Concurs de Pimentó amb Tonyina José A. Murillo, que en 2025 llega con novedades, entre ellas premios con dotación económica, gracias al patrocinio de Caixa Popular. El certamen gastronómico se celebrará el día 6 de septiembre, en plenas fiestas mayores, y tendrá como sede la asociación gastronómica el Cullerot.

La iniciativa nació en 2024 como homenaje al que era vicepresidente de la asociación Cor de Vila, José A. Murillo, que falleció el 8 de julio en un accidente de tráfico. El concurso del típico guiso de Alaquàs fue uno de los múltiples reconocimientos que le dedicó la población. Un total de 30 participantes, algunos de ellos de Aldaia, entre personas individuales y grupos, compitieron el año pasado.

"Pimentó amb Tonyina" en su primera edición en 2024 / Cor de Vila

Inscripciones

Para su segunda edición, la organización abre las inscripciones, que pueden realizarse hasta el día 5 de septiembre a las 12 de la noche, a través del correo electrónico cordevilaalaquas@gmail.com o enviando un mensaje por WhatsApp al 609623430. También el día 5 de septiembre, de 18,30 a 21 horas, se podrá hacer la inscripción presencial en el Cullerot, situado en la calle Mayor de la población.

“Animamos a participar, no solo a gente de Alaquàs sino también a personas de otros municipios y comarcas que comparten este plato tan tradicional”, manifiesta la presidenta de Cor de Vila, Marta Murciano. También la responsable de Gastronomía, Isabel Cosme, recuerda que, además de Alaquàs y Aldaia, se cocina en otros pueblos de l’Horta Sud, en el barrio del Cabanyal y las pedanías de València (“Titaina”), en muchos municipios de l’Horta Nord (“pimentó amb tomata i tonyina”) y el Camp del Túria.

Degustación popular del plato tradicional / Cor de Vila

Cor de Vila mantiene este año las dos modalidades de participación, individual y colectiva, incluyendo en la segunda a bares y restaurantes. El ‘pimentó amb tonyina’ ha de elaborarse con tomate, pimiento, ‘tonyina de salmorra’ y piñones como ingredientes de base, y cada participante tendrá que aportar medio kilo para concursar. Al finalizar la entrega de premios, se degustarán popularmente todas las muestras.

Nuevos premios

Respecto a los premios, además del patrocinio de Caixa Popular, el nuevo local hostelería “el Mercaet”, que abre sus puertas días antes en el Mercat Municipal, colabora regalando un almuerzo para dos personas. Las otras colaboraciones llegan del Cullerot, del dibujante Iván García Aguado y del diseñador Ramón Cosme.

Jurado del concurso en medio de una valoración / Cor de Vila

De este modo, los galardones quedarán de la siguiente forma:

En la modalidad individual se dotará de un primer premio de 100 euros aportados por Caixa Popular y un almuerzo para dos personas en “el Mercaet”; un segundo premio de 75 euros aportados por Caixa Popular y un juego de cazuelas de barro artesanales con el sello del siglo XV, que dona el Cullerot y un tercer premio de 50 euros aportados por Caixa Popular y un diploma diseñado por Iván García Aguado.

En la modalidad para asociaciones, grupos y locales de hostelería se otorgarán 100 euros aportados por Caixa Popular y un diploma diseñado por Iván García Aguado.

El jurado estará presidido por Isabel Cosme e integrado por miembros de colectivos locales a los que José A. Murillo estuvo vinculado, personalidades del municipio y representantes del sector de la hostelería. Puntuará las muestras en base al sabor, el color, la cocción y la elaboración tradicional. Podrá reservarse la posibilidad de dejar algún premio desierto o bien de establecer algún accésit.