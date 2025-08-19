Éxito de participación y convivencia en las fiestas patronales de Museros 2025

Museros ha puesto punto final en unas fiestas patronales memorables, que han llenado las calles del pueblo de devoción, música, tradición y alegría compartida durante más de tres semanas. Del 26 de julio al 18 de agosto, vecindario y visitantes han vivido con intensidad un programa lleno de actos culturales, religiosos, lúdicos y taurinos que han reforzado los lazos entre generaciones y han proyectado el alma viva del municipio.

Desde el simbólico chupinazo hasta el tradicional “Pobre de mí”, las fiestas han destacado por una participación multitudinaria y cívica. La cabalgata de disfraces, las noches de orquesta, el cine a la fresca, las cenas populares de conejo con tomate y paellas, y los actos religiosos en honor a la Virgen de la Asunción, la Inmaculada Concepción y Sant Roc han sido solo algunos de los momentos más especiales.

Civismo y colaboración

Los días grandes han sido marcados por la emoción de las procesiones, las 'mascletaes', la música, y los festejos taurinos, con la destacada implicación de las Filles de Maria, las Festeres de la Mare de Déu d’Agost, los Festers de Sant Roc y la Comissió Taurina, que han puesto pasión y trabajo en cada uno de los actos.

Festers de Sant Roc / Ayuntamiento de Museros

La alcaldesa de Museros y concejala de Fiestas, Cristina Civera, ha querido agradecer públicamente “la implicación ejemplar del vecindario, entidades colaboradoras y el trabajo incansable de todo el personal implicado, desde la brigada municipal y personal de limpieza, hasta las comisiones y asociaciones, así como las fuerzas de seguridad”. También ha destacado el buen funcionamiento de los Puntos Violeta, que han contribuido a unas fiestas respetuosas y seguras para todas y todos.

Con el sentimiento de los deberes cumplidos y recuerdos imborrables, Museros se prepara para volver a la rutina con la satisfacción de haber celebrado unas fiestas que quedarán en la memoria colectiva del municipio.