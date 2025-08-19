Éxito de participación y convivencia en las fiestas patronales de Museros 2025
El municipio pone fin a la celebración de sus festejos que ha contado con “la implicación ejemplar del vecindario"
Museros ha puesto punto final en unas fiestas patronales memorables, que han llenado las calles del pueblo de devoción, música, tradición y alegría compartida durante más de tres semanas. Del 26 de julio al 18 de agosto, vecindario y visitantes han vivido con intensidad un programa lleno de actos culturales, religiosos, lúdicos y taurinos que han reforzado los lazos entre generaciones y han proyectado el alma viva del municipio.
Desde el simbólico chupinazo hasta el tradicional “Pobre de mí”, las fiestas han destacado por una participación multitudinaria y cívica. La cabalgata de disfraces, las noches de orquesta, el cine a la fresca, las cenas populares de conejo con tomate y paellas, y los actos religiosos en honor a la Virgen de la Asunción, la Inmaculada Concepción y Sant Roc han sido solo algunos de los momentos más especiales.
Civismo y colaboración
Los días grandes han sido marcados por la emoción de las procesiones, las 'mascletaes', la música, y los festejos taurinos, con la destacada implicación de las Filles de Maria, las Festeres de la Mare de Déu d’Agost, los Festers de Sant Roc y la Comissió Taurina, que han puesto pasión y trabajo en cada uno de los actos.
La alcaldesa de Museros y concejala de Fiestas, Cristina Civera, ha querido agradecer públicamente “la implicación ejemplar del vecindario, entidades colaboradoras y el trabajo incansable de todo el personal implicado, desde la brigada municipal y personal de limpieza, hasta las comisiones y asociaciones, así como las fuerzas de seguridad”. También ha destacado el buen funcionamiento de los Puntos Violeta, que han contribuido a unas fiestas respetuosas y seguras para todas y todos.
Con el sentimiento de los deberes cumplidos y recuerdos imborrables, Museros se prepara para volver a la rutina con la satisfacción de haber celebrado unas fiestas que quedarán en la memoria colectiva del municipio.
