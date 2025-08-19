Foios refuerza la seguridad viaria con cinco nuevos radares pedagógicos

El Ayuntamiento de Foios ha ampliado la red de radares pedagógicos en la localidad con la instalación de cinco nuevos dispositivos. La medida, que ha costado 25.000 euros, ha sido posible gracias a la cofinanciación entre el programa Smart Cities 2024 de la Diputación de Valencia y el propio consistorio.

Los nuevos radares se han ubicado en los dos sentidos del Paseo alcalde José Ros Lacruz y el Camino de la Cruz, así como en la avenida del Cid en dirección de entrada al municipio.

Cinco nuevos radares sumados a los dos ya existentes

Foios ya contaba con dos radares de este tipo en la Ronda Reino de Valencia. Así, con los nuevos cinco aparatos, se busca reforzar la seguridad viaria y concienciar a la ciudadanía sobre el respeto a los límites de velocidad.

Uno de los nuevos radares pedagógicos / Ayuntamiento de Foios

La inversión del proyecto ha sido de 25.000 euros, financiados en un 80 % (19.999,99 euros) por la Diputación de Valencia a través del programa Smart Cities 2024, y en un 20 % (5.000 euros) por el consistorio del municipio.

El alcalde, Sergi Ruiz, ha recordado que “los radares pedagógicos no tienen carácter sancionador, sino informativo y educativo, ya que indican la velocidad en tiempo real y alertan a los conductores con un código de colores”. Al mismo tiempo, “también permiten al Ayuntamiento supervisar los flujos de tráfico local y detectar patrones de circulación”, ha añadido.