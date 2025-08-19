La Mancomunitat l’Horta Nord refuerza el servicio de limpieza viaria con dos nuevas barredoras para agosto y septiembre

La Mancomunitat l’Horta Nord ha incorporado dos máquinas barredoras en régimen de alquiler con el objetivo de garantizar la prestación del servicio de limpieza viaria en los diez municipios mancomunados durante los meses de agosto y septiembre, un periodo de especial intensidad tanto por la mayor afluencia de visitantes en las zonas de playa como por la celebración de las fiestas patronales y populares en la mayoría de municipios mancomunados.

Este refuerzo permitirá que los actos festivos puedan desarrollarse con normalidad y sin que la limpieza suponga un problema añadido para los ayuntamientos, asegurando una imagen y un estado óptimo de los espacios públicos en estas fechas de gran afluencia de población.

Compromiso por la calidad y la limpieza

El presidente de la Mancomunitat l’Horta Nord, Fran López, ha destacado que “la prioridad es que todos los municipios dispongan de un servicio de limpieza viaria eficiente y adaptado a sus necesidades, especialmente en verano, cuando coinciden las fiestas locales con la llegada de miles de visitantes”. Con esta medida, la Mancomunitat reafirma su compromiso con la calidad de los servicios públicos y el bienestar de la ciudadanía de l’Horta Nord.

Además, la incorporación temporal de estas barredoras ofrece la posibilidad de poner a punto el parque propio de maquinaria de la Mancomunitat, que estará plenamente operativo a partir del mes de octubre. “Con estas barredoras reforzamos el servicio y, al mismo tiempo, nos preparamos para arrancar el otoño con toda nuestra maquinaria en perfecto estado”, ha explicado López.