Paiporta cierra las fiestas de Sant Roc con unión, homenajes y música tras la dana

Las fiestas de Sant Roc 2025, organizadas gracias al trabajo de las asociaciones del pueblo y el esfuerzo conjunto de las comisiones festeras y el Ayuntamiento, han devuelto la alegría a Paiporta tras unos meses marcados por la dana. Con una programación variada y multitudinaria, los vecinos y vecinas han vuelto a llenar las calles en unos días de reencuentro, homenaje y cultura compartida.

Uno de los momentos más sentidos se vivió con las albaes dedicadas a los voluntarios que participaron en las tareas de ayuda y recuperación tras la dana, un reconocimiento popular que arrancó aplausos y lágrimas de gratitud. También en la XXV Volta a Peu Infantil se rindió homenaje a Toni Salvador y Fidel Montero, vecinos muy queridos que han dejado huella en la historia local.

Paiportinos y paiportinas en una de las cenas de "sobaquillo" / Ayuntamiento de Paiporta

La música como foco y otros actos

La música, emblema de la identidad paiportina, ocupó este año un lugar destacado. A petición de las propias sociedades musicales, el concierto de las bandas, que en esta edición corrió a cargo de la Banda Primitiva, se celebró el 7 de agosto, inmediatamente después del pregón, inaugurando las fiestas con la fuerza de la música como hilo conductor de la cultura local.

Pregón de las Fiestas Mayores 2025 / Ayuntamiento de Paiporta

El programa ha estado repleto de actos tradicionales, desde la procesión y la misa en honor a Sant Roc hasta las mascletàs, juegos populares y actividades infantiles. Especial mención merece el tradicional sopar popular faixat, que reunió a más de 2.500 personas en un ambiente de hermandad y alegría compartida. La programación también destacó por la fuerza de la cultura en directo, con el multitudinario concierto de La Fúmiga y otros eventos musicales y teatrales que llenaron de vida las noches festivas.

La concejala de Cultura, Esther Torrijos, destacó que "estas fiestas han sido un ejemplo de lo que somos como pueblo: memoria, tradición, alegría compartida y, sobre todo, unión. Hemos querido rendir homenaje a quienes nos ayudan a levantarnos y, al mismo tiempo, celebrar todo lo bueno que nos identifica como paiportinas y paiportinos".

Procesión de Sant Roc / Ayuntamiento de Paiporta

Agradecimientos a los vecinos y las fuerzas de seguridad

Por su parte, el alcalde, Vicent Ciscar, subrayó el valor comunitario de la celebración: "Son las primeras fiestas tras un momento muy duro para Paiporta, y hemos demostrado que, unidos, sabemos recuperar la alegría. Agradezco a todas las asociaciones, a las comisiones festeras y, muy especialmente, a la ciudadanía, por haber hecho de estas fiestas una celebración tranquila, segura y llena de vida".

Cremà del Gos 2025 / Ayuntamiento de Paiporta

El Ayuntamiento ha querido además reconocer la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad y de emergencias. Policía Local, ESPAI, Protección Civil y Guardia Civil han trabajado de manera coordinada para garantizar que todas y todos disfrutaran de unas fiestas tranquilas, seguras y sin incidentes.

Paiporta se despide así de unas fiestas de Sant Roc 2025 que serán recordadas por su carácter especial, marcado por la emoción del reencuentro tras la adversidad y por la fuerza de la música y la tradición como motores de identidad colectiva.