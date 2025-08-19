Paterna vuelve a poner en valor el comercio local con una campaña estival

Paterna vuelve a sacar músculo de su amplio y variado tejido comercial y continúa dinamizando uno de los pilares de su economía local.

Y es que el Ayuntamiento de Paterna, bajo el lema ‘Estiu al comerç local de Paterna 2025’, ha vuelto a lanzar otra campaña, impulsada por la concejalía de Comercio, esta vez para fomentar las compras durante este verano en la localidad.

“Tras la gran acogida de la edición pasada”, tal y como ha asegurado el concejal de Comercio, Lucas Jodar, “la ciudad se ha vuelto a llenar de “caras emprendedoras que son el mejor baluarte de esta actividad económica de proximidad en Paterna donde lo tenemos todo para hacer las mejores compras este verano”.

Cartel de la campaña Comercio Local Paterna 2025 / Ayuntamiento de Paterna

Una campaña a favor de los vecinos

De este modo, la campaña ha consistido en un reconocimiento de manera creativa a las personas que regentan un establecimiento o negocio local identificando su imagen con el sector al que pertenecen en los diferentes soportes municipales Mupis repartidos por la ciudad al mismo tiempo que se ha realizado una campaña a través de las redes sociales del ayuntamiento.

Jodar ha recordado que “esta campaña municipal se suma a las diferentes inciativas anuales con el objetivo de seguir apoyando y consolidando nuestro comercio local que está muy vivo y activo en nuestro municipio”.

Por último y también durante este período estival, cabe resaltar que el Ayuntamiento de Paterna ha puesto en marcha la campaña de Bono Comercio para que los/as vecinos/as que lo han solicitado puedan hacer uso de los mismos desde el pasado 1 de agosto hasta el próximo 30 de septiembre en los establecimientos locales adheridos.