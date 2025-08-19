Paterna vuelve a poner en valor el comercio local con una campaña estival
El ayuntamiento, desde la concejalía de Comercio, ha vuelto a lanzar una iniciativa para promover el consumo durante el verano en el municipio
Paterna vuelve a sacar músculo de su amplio y variado tejido comercial y continúa dinamizando uno de los pilares de su economía local.
Y es que el Ayuntamiento de Paterna, bajo el lema ‘Estiu al comerç local de Paterna 2025’, ha vuelto a lanzar otra campaña, impulsada por la concejalía de Comercio, esta vez para fomentar las compras durante este verano en la localidad.
“Tras la gran acogida de la edición pasada”, tal y como ha asegurado el concejal de Comercio, Lucas Jodar, “la ciudad se ha vuelto a llenar de “caras emprendedoras que son el mejor baluarte de esta actividad económica de proximidad en Paterna donde lo tenemos todo para hacer las mejores compras este verano”.
Una campaña a favor de los vecinos
De este modo, la campaña ha consistido en un reconocimiento de manera creativa a las personas que regentan un establecimiento o negocio local identificando su imagen con el sector al que pertenecen en los diferentes soportes municipales Mupis repartidos por la ciudad al mismo tiempo que se ha realizado una campaña a través de las redes sociales del ayuntamiento.
Jodar ha recordado que “esta campaña municipal se suma a las diferentes inciativas anuales con el objetivo de seguir apoyando y consolidando nuestro comercio local que está muy vivo y activo en nuestro municipio”.
Por último y también durante este período estival, cabe resaltar que el Ayuntamiento de Paterna ha puesto en marcha la campaña de Bono Comercio para que los/as vecinos/as que lo han solicitado puedan hacer uso de los mismos desde el pasado 1 de agosto hasta el próximo 30 de septiembre en los establecimientos locales adheridos.
