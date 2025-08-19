Puçol celebra el centenario de su patrona

Puçol celebra el centenario de la proclamación canónica de la Virgen al Pie de la Cruz como patrona del municipio, una efeméride histórica que marca el eje de unas fiestas patronales especialmente emotivas. Cien años después de que el pueblo, por unanimidad, pidiera a Roma su reconocimiento oficial, el sentimiento colectivo se mantiene vivo, y se traduce ahora en un programa cargado de tradición, actos religiosos, cultura y propuestas para todos los públicos.

«El programa de este año es una invitación a salir a la calle, a emocionarse, a disfrutar juntos y a sentirnos orgullosos de ser de Puçol», afirma Carlos Esteve, concejal de Fiestas. «Lo hemos preparado con un cariño especial por el centenario, pero también con variedad y respeto por nuestras tradiciones más arraigadas».

El aspecto más solemne llega con los actos religiosos, donde destaca la ofrenda de flores del 31 de agosto, que contará con la participación de festeros de otros años, y la procesión del 8 de septiembre, día grande de la patrona. «Este centenario es un momento que nos une como pueblo», añade Paz Carceller, alcaldesa de Puçol, «y estas fiestas son reflejo de un pueblo que sabe celebrar su historia con raices y tradición».

"Celebrem el que som", fiestas de Puçol 2025 / Ayuntamiento de Puçol

Actos fuera de la programación religiosa

Entre los actos más esperados está el día del toro, el 7 de septiembre, con la tradicional desencajonada de toros, así como la entrà de la murta del día anterior, que marca simbólicamente el inicio de los días grandes. El fuego y la música serán protagonistas esa noche, con correfocs y la macrodiscomóvil Sansura On Tour.

La programación musical será otro de los pilares, con propuestas como el baile de disfraces y DJ Tony Fimia (29 de agosto), la noche de paellas con la orquesta Grupo Flama (30), los musicales «Mágicos 80» (2 septiembre) y «Maredeueta» (3 septiembre), además del cierre del día 8 con tributo a El Barrio, Dani Romero y discomóvil.

Las tradiciones locales también tendrán su espacio con la romería al Cabeçol, la nit d’albaes (4 de septiembre) o la volta a peu y la partida de galotxa (día 5), junto a actos solidarios como la concentración de cortadores de jamón o el sopar solidari.

Además, las fiestas incluyen actividades para mayores, niños, campeonatos deportivos y culturales, como el espectáculo de hipnosis con Carlos Luna (1 septiembre). En definitiva, unas fiestas pensadas para toda la población, donde la memoria, la emoción y la convivencia serán protagonistas.