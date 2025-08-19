Torrent inicia la demolición urgente de 45 inmuebles en riesgo tras la dana

El Ayuntamiento de Torrent ha puesto en marcha una actuación de emergencia para proceder al derribo de 45 inmuebles gravemente afectados por las inundaciones provocadas por la dana que azotó la Comunitat Valenciana el pasado 29 de octubre de 2024.

La dana ocasionó precipitaciones excepcionales, con acumulaciones superiores a 400 litros/m² en numerosas zonas del centro y sur de la provincia de Valencia. En Torrent, los barrancos del Poyo y de l'Horteta sufrieron desbordamientos sin precedentes, que provocaron inundaciones severas, daños en infraestructuras y viviendas, así como la interrupción de suministros básicos como electricidad, agua potable y saneamiento.

Actuación de emergencia para garantizar la seguridad pública

Tras exhaustivas inspecciones técnicas, se han detectado daños estructurales graves en numerosos inmuebles ubicados en las proximidades de los barrancos, que presentan riesgo de ruina inminente o han quedado parcialmente destruidos por la corriente torrencial. Ante esta situación, el Ayuntamiento ha decidido proceder con la demolición urgente de estas construcciones y la retirada de los escombros, con el fin de evitar riesgos para la población y recuperar la seguridad en las zonas afectadas.

Derribo en Torrent. / A.T.

El presupuesto total para la ejecución de estas obras de emergencia, que incluye la redacción de proyectos, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud, asciende a 471.296 €, con un plazo estimado de tres meses para su finalización.

La intervención se ejecutará de manera prioritaria, comenzando desde el casco urbano hacia las zonas diseminadas, centrando los esfuerzos en los inmuebles que representan mayor peligro para la seguridad pública.

Un esfuerzo administrativo para proteger a las familias sin coste para ellas

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, manifiesta que "la prioridad del Ayuntamiento de Torrent es proteger la vida y la seguridad de nuestros vecinos tras la grave situación provocada por la dana el pasado octubre. Estamos trabajando de manera coordinada y con la máxima urgencia para eliminar los riesgos estructurales que aún persisten en nuestra ciudad. Estas actuaciones de demolición y limpieza no solo garantizarán la seguridad pública, sino que también contribuirán a la recuperación y normalización de nuestro entorno".

Además, Folgado ha querido remarcar que esta actuación no ha estado exenta de una tramitación legal y administrativa compleja. El objetivo ha sido claro desde el inicio: que los propietarios de las viviendas afectadas no asuman ningún gasto derivado de los derribos ni de las gestiones administrativas necesarias, teniendo en cuenta el duro golpe que ya han sufrido al perder sus hogares. La alcaldesa ha subrayado que "se han empleado todos los recursos municipales posibles para liberar a las familias de cualquier carga económica, priorizando su bienestar y tranquilidad en este difícil proceso."

Derribo en Torrent. / A.T.

"Quiero agradecer a todas las personas que han colaborado en las labores de inspección y valoración de daños, así como a los equipos técnicos y profesionales que ya están trabajando sobre el terreno. Además, quiero destacar que el ayuntamiento ha destinado fondos propios para ayudar directamente a las familias afectadas por la dana, asegurando que cuentan con todo el respaldo institucional en estos momentos difíciles", añade.

Compromiso con la transparencia y la seguridad

El Ayuntamiento de Torrent informa que, dada la naturaleza de emergencia de esta actuación, el procedimiento de contratación ha sido tramitado conforme a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, utilizando el procedimiento de emergencia para agilizar la ejecución de los trabajos sin dilación.

Se llevará a cabo un seguimiento riguroso durante toda la obra, con certificaciones mensuales que garantizan la correcta ejecución de las tareas y la adecuada gestión de los residuos generados por los derribos. Asimismo, se aplicarán estrictas medidas de seguridad y salud para proteger a los trabajadores y a la ciudadanía durante el desarrollo de la intervención.