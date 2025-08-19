Xirivella incrementa las ayudas a las familias para la adquisición de material escolar

El Ayuntamiento de Xirivella ha publicado la convocatoria de ayudas destinadas a subvencionar la adquisición de material escolar para el curso 2025 - 2026.

La novedad para este próximo curso es que, tal y como se comprometió el actual equipo de gobierno, se han incrementado los importes de las ayudas.

De esto modo, las ayudas para la compra de material escolar pasan de 30 a 40 € para los alumnos de Primaria y Secundaria, de 40 a 50 € para los de Educación Infantil y de 50 a 60 € para el alumnado de Bachillerato, Ciclos Formativos, Formación Profesional, Educación Especial y alumnos aula UECO (Unidad Específica de Comunicación).

Para la alcaldesa de Xirivella, Paqui Bartual, “con este incremento en las ayudas al material escolar cumplimos un compromiso adquirido con nuestras familias. Sabemos que la vuelta al cole supone un esfuerzo económico importante y, por eso, hemos querido que esta subvención crezca para llegar mejor a todas y todos. Nuestro objetivo es que ningún alumno o alumna de Xirivella se quede atrás por motivos económicos y que las familias sientan que su Ayuntamiento está a su lado en un momento clave del año.”

Apoyo al comercio local y de proximidad

El material escolar subvencionado podrá adquirirse en las ocho papelerías y librerías de Xirivella que han firmado el convenio con el Ayuntamiento para la gestión de estas ayudas, que son: papelería y librería Ramón, papelería Punt i Coma, papelería Valencia, papelería y librería Camí Nou, papelería y librería Xirivella, Afri Graphics y papelería El Pou.

Esta medida garantiza un impacto directo y positivo en el comercio local, apoyando a las pequeñas empresas de la localidad, al tiempo que facilita a las familias la compra del material en establecimientos de proximidad, sin necesidad de desplazamientos y con la comodidad de encontrar todo lo necesario cerca de casa.

Requisitos a cumplir

Podrán beneficiarse de estas ayudas las familias con menores empadronados en Xirivella en el momento de presentar la solicitud. El alumnado deberá estar matriculado en centros educativos públicos, concertados o privados de Educación Infantil de la provincia de Valencia, así como en las etapas educativas recogidas en la convocatoria.

“La educación es la base de la igualdad de oportunidades y desde el consistorio trabajamos para que todos los niños, niñas y jóvenes de Xirivella dispongan de los recursos necesarios para aprender, crecer y construir su futuro en las mejores condiciones”, ha finalizado la alcaldesa de Xirivella.