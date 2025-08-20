Alboraia recuerda a los socorristas que informar del estado del mar "sí es su tarea"

El Ayuntamiento de Alboraia se ha quedado algo sorprendida con la denuncia realizada por los socorristas a Levante-EMV, donde aseguraban que debían de hacer de interlocutores con los bañistas para explicarles el cierre del tramo del arenal en la zona norte así como de la playa canina ya casi dos semanas, dejando de atender así sus tareas de velar por la seguridad de los usuarios. Del mismo modo, pedían a las administraciones competentes que asumieran su responsabilidad: «Esta no es nuestra tarea», afirmaban. "Esa sí es su tarea", es lo que han respondido desde el consistorio. Pese a que la administración local no es competente, ya que las analíticas dependen de la conselleria de Medioambiente y la CHJ por la acequia, el principal foco contaminante, han querido recordar a los salvavidas que en las bases laborales de su puesto de trabajo se establece como uno de los puntos a de informar a los bañistas del estado del mar.

"Los socorristas deben informar a los usuarios de nuestras playas de la prohibición del baño y por qué, tal y como figura en las bases del proceso selectivo", señala el alcalde de la localidad, Miguel Chavarria, quien recuerda que conseguir una playa de calidad, el objetivo final, es tarea de todos. "Es importante colaborar todos y que cada uno cumpla sus funciones para poder poner sobre la mesa una solución definitiva", aclara.

Miguel Angel Montesinos

Es por ello, que el primer edil, como ya ha reivindicado en más de una ocasión, no se trata de una tarea puntual, sino que va más allá de las competencias locales. "La Confederación Hidrográfica del Júcar, la conselleria y las Acequias de Moncada y Rascanya deben investigar los vertidos para poder ponerles fin y no sólo decretar el cierre de la playa", reitera Chavarria.

Frente común

Lejos de buscar enfrentamientos, desde el consistorio de l'Horta Nord se aboga por unir esfuerzos y hacer un frente común para conseguir abrir las playas este verano y conseguir que no se produzcan más cierres, que repercutirá positivamente tanto en los bañistas como en los socorristas. "Si todos asumimos nuestras competencias, como hacemos nosotros al cerrar e informar según el protocolo, podremos tomar conciencia de lo que hacer para solucionar esta falta de respeto a nuestros vecinos, hosteleros, turistas y ponéselo más fácil a nuestros socorristas", explica.