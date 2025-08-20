La Biblioteca Pública Ramon Guillem, refugio climático y cultural durante el verano

La Biblioteca Pública Ramon Guillem de Catarroja es también un refugio climático en estos días de calor extremo, ofreciendo un espacio seguro y confortable para todas las personas que quieran disfrutar de la lectura, de sus salas de estudio o de las actividades culturales programadas. El horario de verano se adapta a las necesidades de la ciudadanía y permite aprovechar las instalaciones tanto por la mañana como por la tarde.

La biblioteca abre en verano de martes, miércoles y viernes de 9:00 a 15:00; y lunes y jueves de 9:00 a 20:00, mientras que las salas de estudio y de lectura de prensa pueden utilizarse todos los días hasta las ocho, favoreciendo así que grandes y pequeños disponen de un lugar fresco y acogedor donde pasar las horas de calor.

Instalaciones de la biblioteca

La biblioteca cuenta con una cómicteca, zona de ordenadores, espacios de estudio y de lectura de prensa, así como un espacio de crowdfunding cultural que invita a la ciudadanía a coger, leer y llevarse libros de manera gratuita. Con esta acción se pretende fomentar la lectura libre y compartida, reforzar el papel de la biblioteca como espacio abierto y dar una nueva vida a las donaciones de libros recibidas.

También se preparan nuevos proyectos que se pondrán en marcha a partir de septiembre, con visitas escolares y nuevas actividades para todas las edades. Además, se mantienen las citas habituales con el Club de los Jueves, la Hora del Cuento y el Club de Lectura Familiar, que convierten la biblioteca en un punto de encuentro, convivencia y aprendizaje compartido.

"Una zona segura donde pasar el calor"

Según la concejala de Cultura, Dolors Gimeno, «la biblioteca es una zona segura donde pasar las horas de calor con actividades lúdicas y espacios de estudio. Queremos que la ciudadanía continúe encontrando en la lectura una manera de convivir y crecer juntos, también en verano».

Cada jueves, la biblioteca acoge dos citas. A las 17:00 h tiene lugar la Hora del Cuento, una sesión dirigida a familias con niños y niñas de hasta ocho años, que se realiza quincenalmente y se alterna con el Club de Lectura Familiar, un espacio pensado para compartir lecturas, reforzar vínculos y promover el gusto por la lectura en familia. A las 18:30 h toma el relevo el Club de los Jueves, un encuentro semanal dirigido a personas adultas, donde se lee en voz alta, se comparten reflexiones y se descubren nuevos libros en un ambiente cercano y enriquecedor.