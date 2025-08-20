La Brigada Municipal refuerza su papel clave en la mejora y recuperación de Massanassa
Las actuaciones de obra, pintura, poda y saneamiento han llegado a diferentes calles y espacios públicos, contribuyendo a la recuperación y mantenimiento del municipio tras la dana
La Brigada Municipal de Massanassa continúa desarrollando un papel fundamental en el día a día del municipio, con trabajos que abarcan desde la reparación de aceras y obras de mejora, hasta la pintura de señalización vial y mobiliario urbano, la poda y mantenimiento de zonas verdes y actuaciones de saneamiento tan necesarias como el desahogo del colector situado en el aparcamiento de Sant Pere, con desembocadura directa al barranco del Poyo.
En las últimas semanas, los equipos municipales han trabajado en calles como Joanot Martorell, 9 d’Octubre, Marqués de dos Aigües, Jaume Balmes, José Codoñer y San Juan, además de otras actuaciones puntuales en diferentes puntos del municipio.
Paco Comes, alcalde de Massanassa, ha destacado: “La Brigada Municipal es un pilar fundamental para Massanassa. Su esfuerzo constante no solo permite avanzar en la mejora del día a día de nuestras calles, sino también en el proceso de reconstrucción tras la dana, que seguimos afrontando paso a paso”.
