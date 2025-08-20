El dueño de una vivienda derribada: "Si tenía una casa, ¿por qué tengo que pagar otra?"

El derribo de 45 casas afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024 ya está en marcha debido a los daños estructurales que hay en muchos inmuebles que dan al barranco del Poyo y el barranco de la Horteta. Esto supone el desplazamiento de muchos vecinos del Xenillet, que se han quedado sin el hogar que habían construido.

"Mi casa llevaba desde el año 64 en pie, construida por mis suegros, y mi marido nació allí", declara Ana, vecina del barrio cuya casa se derribó después de que la pasarela que había al lado cayera, dejándole sin inmueble al que volver ni que reconstruir.

Afirma que "para nada esperaba que esta desgracia pasara" y "que el Estado tiene que darles una solución, porque de la manera en la que están viviendo tanto ella como sus vecinos, reubicados, es un sinvivir". "Que por prioridad nos tengan presentes a los que nos hemos quedado sin vivienda y todo lo que había dentro, como los recuerdos de mis hijos y mis nietos", añade.

Ana junto a la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ante una de las casas en demolición / Fernando Bustamante

"Perdí hasta las cenizas de mi suegra"

"Pedimos una estabilidad, la que teníamos aquí; éramos felices, no hay más", cuenta la vecina, emocionada. Su casa no va a ser derruida porque "no hay nada". "Hasta las cenizas de mi suegra se llevó el agua". Ahora, Ana está reubicada en Torrent, en una vivienda no adjunta al ayuntamiento, porque "se negó a irse de donde está empadronada y eso no se lo va a quitar nadie".

Otra vecina de la zona, María, lamenta la situación que viven sus vecinos y el hecho de que tengan que marchar de sus casas: "está muy mal". "Los vecinos se conocen de toda la vida y lo han perdido todo", añade y recalca lo mal que está la situación y que el ayuntamiento "lo podría hacer mejor".

Francisco, vecino de "toda la vida" del Xenillet, pide una vivienda digna para él y su familia. "No he podido ni ir a ver cómo demolían la casa", afirma, y añade que "desde el ayuntamiento no le dejan construir y con el dinero que le dan no se puede comprar una casa y con sus ingresos no puede pagar un alquiler". "Si yo he pagado una vivienda, ¿por qué tengo que pagar un alquiler o comprar otra vivienda?", se pregunta.

Ahora, está en un piso de la Sareb en Manises, en el que puede estar hasta dentro de un año, cuando deberá empezar a pagar un alquiler social, pero él quiere volver a su pueblo: "No quiero salir de Torrent, he nacido y vivido toda mi vida aquí, que no se olviden de nosotros y que hagan viviendas para las personas que estamos afectadas".

Además, también cuenta que para él lo peor es haber perdido todos sus recuerdos: "a mí me decían que si cambiaría mi casa por un piso en la avenida, y siempre dije que no, porque no existe una sensación igual que la de tener la llave de tu casa, entrar y sentir tu hogar".

Medio millón de euros de coste

El Ayuntamiento de Torrent también planea ya las demoliciones de los inmuebles de la otra parte del puente de Alaquàs y del Puente de Cuatro Caminos en un plazo de dos meses y medio o tres meses. "Creemos que esto es importante y prioritario porque estos inmuebles son un peligro para cualquier persona que pueda transitar y porque estamos en una zona que se vio tremendamente afectada", afirma Amparo Folgado, alcaldesa de Torrent.

El consistorio también está trabajando con los mismos vecinos para buscar soluciones habitacionales, aunque no pueden dar una cifra exacta de reubicados, ya que algunos "han optado por segundas viviendas".

Recogida de escombros de una de las viviendas demolidas / Fernando Bustamante

En cuanto a la solución económica que van a recibir los vecinos, la alcaldesa declara que "en estos momentos cada uno de los afectados ha tenido las ayudas tanto de la fundación de Amancio Ortega, como las que ha dado la Generalitat y las del consorcio". Por parte del ayuntamiento, por ese suelo se va a otorgar a los propietarios el valor de la vivienda teniendo en cuenta el valor del suelo y las referencias catastrales.

Folgado ha recalcado la situación geográfica de Torrent ante las inundaciones: "Torrent está afectada tanto por el barranco de la Horteta como por el barranco del Poyo". "Las propuestas que se están trasladando, porque estamos en el plazo de alegaciones a la Confederación, es que se trabaje sobre todo en generar zonas de mejora del entorno en general", añade la edil.

Atención a los ciudadanos

Amparo Folgado también ha querido destacar que la prioridad del ayuntamiento es "intentar la máxima prioridad en atender e intentar darles a los vecinos la solución y acompañarles en todo momento por parte del equipo de gobierno". También "se tiene una constante comunicación con ellos, tienen nuestros teléfonos, nos están consultando, intentamos trasladarles ante cualquier necesidad, solución, desde enseres, inmuebles, electrodomésticos, coordinarnos con las diferentes asociaciones, que eso también hay que reconocerlo".

Casas del Xenillet afectadas por la riada / Fernando Bustamante

"Yo creo que de las fortalezas más grandes que tiene Torrent también, y lo ha sido y fue el a partir del 29 de octubre fueron sus asociaciones, sus voluntarios, todas las entidades que colaboraron y siguen colaborando por ayudar a todas estas familias", concluye la alcaldesa.