Gran acogida de las actividades gratuitas para mayores organizadas en la playa de La Pobla de Farnals

La Pobla de Farnals está celebrando durante los meses de julio y agosto un programa de actividades gratuitas al aire libre que ha tenido una gran acogida entre la ciudadanía. La iniciativa, impulsada a través de la concejalía de Servicios Sociales del ayuntamiento de la localidad, ofrece sesiones semanales de gimnasia, yoga y baile, abiertas a la participación sin necesidad de inscripción previa.

Personas mayores en las actividades de la playa / Ayuntamiento de La Pobla de Farnals

Las clases de gimnasia se realizan en la Playa Norte los lunes, miércoles y viernes de 8:00 a 9:00 horas. El yoga, también en la Playa Norte, tiene lugar los martes y jueves de 8:00 a 9:30 horas. Por su parte, las clases de baile se llevan a cabo cada miércoles en la Plaza Cortes Valencianas de 20:00 a 21:00 horas.

Con esta propuesta, el Ayuntamiento promueve hábitos de vida saludables y el encuentro vecinal en espacios abiertos, consolidando una oferta de ocio estival que combina bienestar físico y convivencia.