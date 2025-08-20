El histórico puente de Torrent a Alaquàs abrirá este jueves por la mañana

El emblemático puente histórico de Torrent a Alaquàs por la calle Gómez Ferrer se reabrirá al tráfico este jueves, 21 de agosto a las 10 horas de la mañana. Así lo ha adelantado el Ayuntamiento de Torrent en un comunicado. Es especialmente significativo este paso sobre el barranco por ser un símbolo de la reconstrucción y un Bien de Relevancia Local (BRL) que data del siglo XIX. Su reparación ha requerido la intervención de especialistas en materiales y formas para conservar su esplendor.

La infraestructura ha sido reconstruida tras los daños ocasionados por la dana del pasado 29 de octubre, con financiación del Gobierno de España.

Su origen se remonta a mediados del siglo XIX, siendo una de las construcciones más antiguas, reconocibles de la ciudad y por dónde circulaba el tranvía. A lo largo de su historia ha sido testigo del crecimiento de Torrent y ha sido reforzado y ampliado, especialmente en la década de los 90, cuando se amplió su tablero para adaptarse al aumento del tráfico.

"Este puente es el símbolo de la reconstrucción de Torrent", ha dicho en varias ocasiones la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado (PP). Las razones: "Tiene gran valor histórico, es muy reconocido en la ciudad y es el que más preocupa a los vecinos", dijo la edila. Y añadió: "Su reapertura es un compromiso con nuestra historia y con el futuro de Torrent", sentenció hace unos meses. Ahora, este jueves 21 de agosto, la pasarela volverá a dar servicio al tráfico.