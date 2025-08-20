Mislata clausura su torneo internacional de ajedrez con cerca de 200 participantes

La semana del 11 al 17 de agosto, el Centro de Actividades Sénior Maestro Palau de Mislata se ha convertido en el escenario de una nueva edición del reconocido Torneo de Ajedrez "Villa de Mislata". A lo largo de la semana, cerca de 200 jugadores y jugadoras han participado en una competición intensa que culminó el domingo con las últimas partidas y la ceremonia de entrega de premios. Esta es la edición número 58 de este torneo internacional, organizado anualmente por el Club de Ajedrez Mislata, consolidándolo como uno de los torneos más destacados en toda la Comunitat Valenciana.

Jugadores y jugadoras provenientes de dieciséis países y de diversos lugares de España se unen en torno a tres torneos, diferenciados por su puntuación ELO FIDE; el Torneo A congrega a los de mayor destreza. En esta edición, se han vuelto a sumar maestros internacionales, añadiendo aún más renombre al torneo.

Torneo de ajedrez en Mislata / Raul Ortells

El alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, ha expresado el respaldo del ayuntamiento a este torneo. "Es uno de nuestros acontecimientos deportivos más significativos, destacando tanto por la amplia participación como por su contribución a preservar la esencia del ajedrez, una actividad de gran trascendencia en nuestra ciudad". La teniente de alcalde, Pepi Luján, encargada de entregar los premios, ha añadido que “la administración municipal seguirá respaldando este evento de manera constante, con el objetivo de consolidar a Mislata como un punto de referencia a nivel nacional en este deporte".

En la máxima categoría del torneo, la del Grupo A (Abierto), el ganador fue el Maestro Internacional Vadim Cernov; en el Grupo B (Sub 2000 FIDE) el vencedor fue el madrileño Emilio Martín; y en el Grupo C (Sub 1800 FIDE) se llevó el torneo el joven vasco Axel Rodríguez.

Al finalizar el torneo también se entregaron premios para el mejor veterano a Javier Ventura, de Vila-real; el mejor sub16 fue Xavier Giménez, del club Camp de Morvedre; el mejor sub 14 Antonio Selva, del club Andreu Paterna; el mejor sub12 Aleix Xiva, del club CM de Castellón; y la mejor fémina fue la mislatera Maria de Lourdes Martínez.

Ganador del torneo A de Mislata. / L-EMV

La clásica cita de Mislata también engloba un torneo escolar que tuvo lugar durante la jornada del sábado y que contó con la participación de cerca de 60 jóvenes con un destacado nivel, representando la cantera prometedora de este deporte. Este torneo, que celebraba su edición XII, fue ganado por Arturo Torosyan, del Club de Ajedrez Mislata.

En las ceremonias de clausura entregaron los galardones la teniente de alcalde y concejala de Cultura, Pepi Luján; el concejal de Comercio, Toni Pérez; el director del Torneo, José Castro; el presidente del Club de Ajedrez Mislata, Jesús Martínez; y el presidente de la Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana, Emilio González.