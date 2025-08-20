De Paiporta a Guipúzcoa en busca del voluntario que le ayudó en la dana

Un paiportino, un vasco. Un afectado por la dana, un voluntario. Toni e Iñaki se conocieron después de que el 29 de octubre de 2024, el agua arrasara cientos de municipios de l'Horta Sud y La Ribera, entre ellos Paiporta, donde nace esta historia.

Casi 10 meses despuñes y con la esperanza de poder agradecerle lo que hizo por él, Toni no se lo pensó dos veces y sabiendo solo el nombre y el pueblo (Berástegui) de ese voluntario, cogió su coche y cruzó más de 500 km para encontrarle.

Una foto y un nombre como pistas

Aprovechando sus vacaciones, el 10 de agosto se decidió y le comunicó a su familia cuál era su objetivo: encontrar a Iñaki. A pesar de la sorpresa por parte de su familia, él lo tenía claro: "tengo una foto, sé que es de un pueblo llamado Berástegui y que se llama Iñaki, pero ya verás como lo encuentro", le dijo a su hija, quien compartió su historia a través de redes sociales.

Toni no solo quiso presentarse de sorpresa, sino que también se guardó consigo un regalo para recordarle a Iñaki la labor que hizo por él: una placa de Paiporta con las banderas de la Comunitat Valenciana y el País Vasco y el siguiente texto: "Por la inmensa labor desempeñada en nuestro pueblo a consecuencia de la dana del 29 de octubre de 2024. Mil gracias por tu gran ayuda", acompañado con el nombre completo de Iñaki.

Placa conmemorativa dedicada a Iñaki / L-EMV

"Pues claro que lo voy a encontrar, tú no eres consciente de con quién estás hablando", le decía entre risas Toni a su hija. Y al final tuvo razón, porque encontró a Iñaki y pudo darle las esperadas gracias que había guardado todo el camino.

El reencuentro

Después de conocerse en un bar al día siguiente de la riada, Toni supo que volvería a ver a ese hombre. "Al día siguiente empezaron a llegar los voluntarios y abrió un bar en la plaza de la iglesia. Allí se me acercó un señor con un fuerte acento vasco y me dijo: ¿me puedo sentar con vosotros?", cuenta nostálgico. Él le dijo: "no le conozco" e Iñaki le contestó: "¿cómo me vas a conocer si soy de un pueblo de Guipúzcoa?", y a Toni se le saltaron las lágrimas.

Allí en el bar el vasco le ofreció jamón y vino. "Gente como él trajo a los afectados alegría", afirma Toni.

Iñaki, de 70 años, le contó que tras ver lo que había pasado en Valencia decidió coger su Volkswagen Caddy e ir hasta allí para ayudar lo máximo posible. "Se me saltaron las lágrimas, nos abrazamos y le conté qué me había pasado", recuerda el paiportino. "Nos hicimos una foto y antes de irse le dije que le buscaría", añade.

Iñaki, junto a Toni y su pareja / L-EMV

Al despedirse lo primero que se le vino a la cabeza fue "¿cómo le busco?", así que llamó a un bar del pueblo que le había dicho Iñaki y dijo "por favor no me cuelgues, déjame contarte una historia. He conocido a un hombre de Berástagui que me ha ayudado en la dana" y la persona al otro lado del teléfono le contestó "sé quien es, coge papel y boli" y le dio el teléfono del hijo de Iñaki, con quién organizó el encuentro.

Toni y su mujer partieron a País Vasco y allí pasaron un día "inolvidable" con Iñaki y su familia. Afirma que al principio el vasco no le reconoció pero al final dijo "¡Ostia! ¡Si es Toni de Paiporta!". 25 personas charlando, bebiendo, comiendo y riendo fue el panorama de aquel día, un día que "fue muy emotivo".

Un recuerdo para siempre

Ahora, Toni ya tiene el teléfono de Iñaki y están en contacto. Además, asegura que ya ha hablado con sus hijos de nuevo porque "quiere volver a ir a verlos".

El paiportino vivió la noche de la dana en el mismo barranco, "en dos minutos tenía el agua por el pecho y en cinco ya iban los coches arrastrados". Dos de sus amigos se ahogaron y una amiga suya permanecía a veinte metros de donde él estaba.

Después de todo lo que ha pasado, "quería agradecérselo en persona", afirma. Encargó la placa para Iñaki y el resto ya es historia, la historia de como un afectado por la dana cruzó España para encontrar al voluntario que le devolvió la sonrisa.