La pelota vuelve a rodar en el campo de fútbol de Benetússer

El campo de fútbol de Benetússer vuelve a estar operativo para acoger entrenamientos y partidos de fútbol de todos los niveles tras ser arrasado por la dana hace casi 10 meses. Así lo ha anunciado la Unió de Benetússer Favara Club de Fútbol (CF) en sus redes sociales, en las que también han compartido imágenes del estado actual de las instalaciones. "¡Hoy volvemos a nuestra casa! Damos mil gracias a todos esos clubs que nos han dejado sus instalaciones pero ahora ya podemos volver a las nuestras después de casi 10 meses", escribían el pasado lunes. De hecho, ese mismo día estrenaron la cancha on los entramientos de Juvenil y Amateur.

Campo de fútbol de Benetússer rehabilitado. / A.B.

La Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) ha sido la entidad que se ha hecho cargo de todos los gastos de reconstrucción del campo para dejarlo listo. La asunción de este gasto por parte de la FFCV es posible gracias, en parte, a todo lo aportado en la cuenta abierta para recibir ayudas que se puso en marcha en el mes de diciembre de 2024 en la página web: ayudaparaelfutbolenvalencia.com. De hecho, el propio club ha agradecido a todas las personas que les han ayudado y cedido espacios para poder entrenar estos meses.

La recaudación de donaciones ha ascendido a 225.303 euros que se han destinado a reconstruir este campo. Debido a que el coste del mismo era bastante superior, la FFCV se ha hecho cargo de la diferencia con fondos propios.

Acogidos en otros campos

La Unió de Benetússer Favara sufrió un duro golpe con la dana, que destrozó el campo. Sin embargo, la entidad deportiva no quería dejar tirados a sus 24 equipos y mas de 450 jugadores y jugadoras, y buscaron campos alternativos para poder entrenar. Una pesquisa que tuvo respuesta en Foios. El Foios CF reajustó sus horarios de entrenamiento para poder ceder de forma gratuita sus instalaciones a los equipos de Benetússer. Asimismo, el club también ha entrenado estos meses en el Perelló, Castellar o Catarroja, "donde hemos podido", añade el presidente de la entidad deportiva, Pedro Aleixandre Loizaga.

La transformación es brutal. Y es que apenas un mes después de la dana del 29 de octubre, el espacio deportivo era un gran contenedor de coches destrozados por el paso de la riada. Un lugar que se convirtió en reconocido por toda la gente que vive en Benetússer y Alfafar y voluntarios y trabajadores que transitaban diariamente el municipio y se topaban con una impactante imagen.

Fernando Bustamante

Para el presidente de la Unió Benetússer-Favara CF, Pedro Aleixandre Loizaga, volver es para el club "volver a la vida". Tener un campo para entrenar y jugar, asegura, "cambia totalmente la perspectiva que hemos tenido estos últimos meses". "Ya tenemos toda la programación de la escuela y al publicar que el campo ya está habilitado han aumentado muchísimo las inscripciones". Este nuevo ciclo lo encaran con "mucha ilusión, con ganas de recuperar lo que teníamos antes, pero tranquilos, con paciencia y con apoyo del ayuntamiento", asegura Aleixandre.