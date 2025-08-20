Rafelbunyol aprueba su plan de Seguridad Local

El Ayuntamiento de Rafelbunyol ha aprobado el Plan de Seguridad Local de Coordinación entre la Comandancia de la Guardia Civil de València y el consistorio. Un instrumento fundamental para la mejora de los programas de actuación conjunta.

Un documento vivo de actualización constante que pretende incrementar la seguridad ciudadana en sus aspectos preventivos, disuasivos y operativos, así como implementar espacios públicos seguros como lugares de encuentro ciudadano.

Este plan tiene como finalidad reforzar la coordinación entre la Policía Local y la Guardia Civil, optimizando los recursos disponibles y definiendo protocolos de actuación que permiten una respuesta más eficaz e inmediata ante posibles riesgos o amenazas para la población de Rafelbunyol.

Medidas de protección

Además, en la misma sesión se aprobó también el Procedimiento Operativo de Coordinación y Colaboración entre la Comandancia de la Guardia Civil de València y el Ayuntamiento de Rafelbunyol para garantizar el cumplimiento de las medidas judiciales de protección a las víctimas de violencia de género.

En el marco de la Junta Local de Seguridad celebrada ayer y presidida por José Rodríguez, subdelegado del Gobierno en València, y Fran López, alcalde de Rafelbunyol, participaron la regidora de Seguridad Ciudadana e igualdad, Alicia Piquer; y el inspector cabe de la Policía Local, Santiago Sáez, junto con Carla Mercé, ninguno de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer en la Comunidad Valenciana, Gabriel Luque, comandando ninguno de la Compañía de Sagunto, Juan Alejandro López, teniente y comandante de Tabla del Post Principal de Massamagrell y Francisco José Vila, subinspector de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Valenciana.

"Con este Plan de Seguridad Local de Coordinación ponemos por escrito quién, como y con qué medios tiene que actuar en caso de una amenaza o problema que afecto a la seguridad de Rafelbunyol. Se trata de una herramienta clave que nos permite anticiparnos y actuar con la máxima rapidez y eficacia" ha destacado Fran López.

Colaboración entre instituciones

Por su parte, la regidora de Seguridad Ciudadana e igualdad, Alicia Piquer, ha subrayado que "es un paso muy importante para reforzar la colaboración entre administraciones y cuerpos de seguridad. Además, con la aprobación del procedimiento específico en materia de violencia de género, garantizamos que las víctimas estén protegidas y que las medidas judiciales se cumplan sin ningún vacío".

"Rafelbunyol da un paso adelante con un instrumento muy útil para potenciar la seguridad ciudadana y reforzar la coordinación entre instituciones" ha valorado muy positivamente el subdelegado del Gobierno en València, José Rodríguez.

Con la aprobación de este Plan, Rafelbunyol se consolida como una localidad que apuesta por la prevención, la colaboración y la seguridad de toda la ciudadanía.