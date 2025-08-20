Sagredo se pone en forma para las fiestas de Paterna en Nueva York

El alcalde Juan Antonio Sagredoafronta una semana intensa con el inicio de las Fiestas de Paterna que arrancan este jueves de forma oficial con el pregón y que tienen a la Cordà como gran protagonista y donde siempre participa. Para llegar en forma, el primer edil ha aprovechado su viaje a Estados Unidos para hacer running, una de sus mayores aficiones, por la 5ª Avenida y por Central Park.

"Correr por la 5ª Avenida y Central Park sin casi parar, "priceless" (no tiene precio)", aseguraba Sagredo con un selfie delante de un rascacielos, en una fotografía subida en su cuenta de Instagram.

El primer edil ha aprovechado estos pocos días de vacaciones para acompañar a su hermana a Boston, donde inicia un nuevo proyecto laboral, como él mismo ha indicado también en sus redes sociales, en un post con varias fotografías donde se puede ver a su hermana en diferentes puntos de Boston y New York.

"Ooh, see that girl, watch that scene, diggin’ the dancing queen. -versionando una canción de Abba- Mi teta vuelve a USA, The Boston Project. Ha sido toda una aventura echarte una mano en tu nuevo proyecto, aunque tú sola podías de sobra. Y una locura, tu enésima despedida de este verano, poder hacerla en tu ciudad favorita, New York. The coast is clear, honey !!!"

Sagredo ya se encuentra en Paterna, donde este miércoles noche es la bendición y la entrega de medallas en la parroquia de San Pere Apòstol.