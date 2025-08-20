Alarma en el Vedat de Torrent por un incendio

Susto el que vivieron los vecinos de la urbanización del Vedat de Torrent cuando vieron fuego dentro de la urbanización. Según anunciaron desde la propia asociación de vecinos, fue por la noche cuando se produjo un pequeño incendio en la Calle Doctor Fleming. Fueron los propios vecinos los que llamaron a emergencias que rápidamente trasladaron una unidad de Bomberos.

Desde el Ayuntamiento de Torrent afirman que se produjo un aviso a la 1.30 horas del incendio de una palmera, y a las 2.00 h ya fue sofocado. De momento se se desconoce el origen del fuego , que no ha provocado graves daños, y los hechos están siendo investigados por parte de la Policía Local.

Fuego en el Vedat. / AVV El Vedat

Más mantenimiento

"Gracias a la rapidez de los vecinos en llamar y a la intervención de los bomberos, el incendio no fue a más y se controló con celeridad", señalan desde la AVV el Vedat. En concreto se quemaron varios metros de setos y a punto estuvo de llegar el fuego a la pinada, que es lo que realmente preocupa a los residentes de esta zona, que ya han pedido al consistorio en más de una ocasión que se tomen medidas ante la falta de mantenimiento de algunas zonas y las temperaturas extremas que se están viviendo este verano, como el cierre de los paelleros de La Canyada del Conill. "Vivo asomada a la ventana cada diez minutos, mi zona es una zona de pinares y me da un miedo... Todo tan seco y falta de limpieza de dueños y ayuntamiento. ¡Quédesastre!!", señalaba una de las vecinas.

La asociación, por su parte, pide colaboración ciudadana. "Solicitamos a los vecinos y residentes que extremen las precauciones en El Vedat, evitando tirar basuras, botes, botellas, colillas, etc en el monte, y manteniendo limpias las calles y el bosque".

El consistorio, por su parte, sigue activando los cañones de agua para proteger la zona más boscosa y mantiene cerrados los paelleros durante el periodo de alerta por alta temperatura.