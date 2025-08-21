El campo de futbol de Benetússer acoge su primer partido tras su reconstrucción

El campo de futbol municipal de Benetússer acogió ayer su primer partido tras su reconstrucción por los daños sufridos en la riada del pasado mes de octubre. El encuentro entre los equipos juveniles del Unió Benetússer Favara y el Ciudad de Valencia sirvió para reactivar el remozado campo y para estrenar el protocolo de seguridad establecido para su uso debido a la afectación de instalaciones colindantes.

Tras dos meses de trabajos de rehabilitación financiados en su mayor parte por la Federación de Futbol de la Comunitat Valenciana, esta semana el Unió Benetússer Favara ha podido empezar a entrenar en el campo de futbol municipal. Tras la riada de octubre la instalación quedó impracticable. Además, ese mismo lugar fue utilizado en las semanas posteriores como campa de acopio de vehiculos siniestrados ante la emergencia y ante la falta de espacio físico en el municipio.

El pasado lunes el Ayuntamiento de Benetússer y el club firmaron un convenio de colaboración en el que se establecía un protocolo de seguridad para la utilización de las instalaciones. En él se marca el máximo de personas permitidas en el polideportivo y las zonas en las que se puede permanecer. Se establece también los vestuarios habilitados para los futbolistas y árbitros, las zonas de acceso y salida o los horarios de uso. Este protocolo, realizado por técnicos municipales, pretende dar seguridad al uso de la instalación debido al mal estado de otras instalaciones colidantes.

Además, debido al deterioro del vallado perimetral del polideportivo municipal y para evitar entradas de personas no autorizadas al polideportivo se han instalado cámaras de videovigilancia en zonas estratégicas que están conectadas con la comisaría de policía local.

Aprovechando la reconstrucción del campo de futbol municipal se han realizado mejoras como la ampliación de la zona de calentamiento para los futbolistas suplentes, el cambio del sistema de riego o la sustitución de los banquillos. Además, se ha instalado un césped artificial de última generación, con fibras monofilamento de alta resistencia, certificado para uso deportivo por FIFA Quality.

Primer partido en el campo de fútbol recién rehabilitado en Benetússer. / L-EMV

Para el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Benetússer Rafael del Río es "una gran noticia volver a ver actividad en nuestro polideportivo aunque esté limitado por la seguridad en las obras y no seguir con nuestros equipos de aquí para allá". "El polideportivo y por extensión la actividad deportiva local se vio seriamente afectada por la riada por eso todo nuestro esfuerzo está centrado desde entonces en recuperar lo más pronto posible las instalaciones deportivas para que todos nuestros clubes y deportistas puedan recuperar su actividad", explica del Río.