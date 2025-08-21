La ‘Ciutat del Foc’ culminará sus fiestas mayores con la emblemática Cordà

La ‘Ciutat del Foc’ está preparada para revivir la emoción del fuego, la pólvora y la convivencia festiva a través de la emblemática Cordà, todo un referente único en la Comunitat Valenciana que se celebra cada año el último domingo de agosto y que, en esta ocasión, coincide además con el último día de este mes vacacional. El próximo 31 de agosto, los paterneros, paterneras y amantes de la pólvora de localidades vecinas, podrán acercarse a presenciar este espectáculo pirotécnico.

A finales de junio comenzaron con los preparativos del montaje del Cohetódromo, que acogerá los principales actos de fuego y pólvora, para ir calentando motores y poder tenerlo así listo a tiempo. Como siempre, esta estructura de grandes dimensiones se ha levantado en la explanada que hay junto al ayuntamiento, un enclave que se transforma en el corazón de la pólvora, la pasión y la emoción colectiva que despierta el fuego. Y es que el Cohetódromo acoge cada mes de agosto las emblemáticas tiradas y espectáculos pirotécnicos que forman parte de sus celebraciones.

Tal y como destaca la concejala de Fiestas, Andrea López, «este espacio se convierte en el epicentro de uno de los pilares más característicos de nuestras fiestas mayores, como es el fuego, símbolo de identidad, devoción y orgullo colectivo». Además, como novedad este 2025, el Ayuntamiento de Paterna instalará una pantalla LED gigante en la explanada para que el público asistente pueda seguir en directo, con más detalle, lo que sucede en el interior del cohetódromo en algunos de los actos pirotécnicos, como los de este domingo 24 de agosto, en la Cordà dels Fadrins; el miércoles 27, en las tiradas querubín, infantil y juvenil; y el sábado 30, en la Mostra de la Cordà de Paterna.

‘María Femelleta’

Asimismo, en esta edición de sus fiestas patronales, Paterna estrena a su nueva mascota municipal, ‘María Femelleta’, un personaje femenino inspirado en uno de los elementos más característicos de la pirotecnia local: ‘les femelletes’, artefactos pirotécnicos que, junto con los cohetes y los ‘coetons’, se disparan de forma tradicional en los diferentes actos de fuego de la ciudad.

‘María Femelleta’, la nueva mascota de Paterna, junto al alcalde Juan Antonio Sagredo y la concejala de Fiestas, Andrea López. A. P. / A. Paterna

Con pelo de mecha, cuerpo rojo y camiseta corporativa de la Cordà, esta simpática figura recorrerá las calles de la localidad para contagiar su entusiasmo y animar a las familias, especialmente a los más pequeños, durante estas fiestas. Su presentación oficial coincidió con la cuenta atrás para el inicio de sus fiestas mayores.

El alcalde, Juan Antonio Sagredo, acompañado de la concejala Andrea López, confiesa que «’María Femelleta’ representa una parte del ADN paternero que conforma la trilogía ‘Foc, Festa i Fe’ y animará a los más pequeños a compartir y mantener viva esa cultura y pasión por el fuego que llevamos en el corazón de esta ciudad». Con la llegada de esta mascota, la ciudad refuerza su imagen como referente pirotécnico y festivo de la Comunitat Valenciana y promociona su especial relación con la pólvora y el fuego.