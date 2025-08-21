Emoción y tradición en los primeros Moros y Cristianos de Interés Autonómico

Como cada año, Paterna acoge uno de los festejos de Moros y Cristianos con mayor relevancia de la provincia de València. Pero en esta ocasión, la festividad es doblemente especial: es la primera vez que se celebra como Fiesta de Interés Turístico Autonómico, un reconocimiento otorgado por la Generalitat Valenciana que pone en valor su singularidad, tradición y riqueza cultural, y además coincide con el centenario de la Coronación del Santísimo Cristo de la Fe.

«Para nosotros es un verdadero honor, un reconocimiento a la labor de todos los moros y todos los cristianos que han pasado por la fiesta a lo largo de sus más de 50 años. Es una distinción que no se toma como personal, sino que representa la labor y la pasión de un pueblo como Paterna, que fue el primero en traer la fiesta de Moros y Cristianos a nuestra comarca», afirma Mª Ángeles Salvador (La Cota), presidenta de la Federación Intercomparsas de Paterna.

Con más de medio siglo de historia, esta celebración se ha consolidado como una de las señas de identidad de la ciudad, atrayendo cada año a más vecinos y visitantes. «Algo que hace especial a nuestros festejos es el Parlamento. En la toma de Paterna por el rey Jaume I no hubo batalla, por lo que la entrega de llaves se hace de forma ordenada y pacífica. Ese es el acto que más nos destaca. También la manera en la que se estructuran las comparsas en la calle durante el desfile es diferente al resto de poblaciones. En mi comparsa, por ejemplo, Raxida, la primera que fue exclusivamente de mujeres, salimos cinco filàs a la vez con la banda de música detrás. Así la gente ve toda la vistosidad de los trajes de golpe. Es muy espectacular», apunta La Cota, quien también señala la importante participación de los más de 800 niños y niñas implicados en los festejos.

«Para obtener este título ha sido tan importante la labor de los festeros, como de toda la gente que ha salido a la calle a ver nuestros desfiles y actos», asegura Salvador. Asimismo, el soporte del Ayuntamiento de Paterna ha sido fundamental. «Cuando hay una fusión entre el pueblo, el ayuntamiento y el festero se consiguen estas cosas, que lo que hacen es unirnos y hacer más grandes nuestras raíces y nuestras tradiciones», indica.

Más viva que nunca

Por todo ello, la fiesta está más viva que nunca. Este 2025, de hecho, se han incorporado dos nuevas comparsas al bando cristiano: Los Hidalgos, de nueva creación, y Bandoleres i Trabuquers, que regresa un cuarto de siglo después de su última participación. Con ellas, son ya 26 las comparsas activas, cohesionadas por la Federación Intercomparsas de Paterna, que llenarán el municipio de color, música y tradición.

Este año, además, las miradas se centran en Abbasies y Guardianas de Siblia, quienes han sido llamadas para liderar la Gran Noche Mora y Cristiana. «Son dos comparsas jóvenes, con mucha fuerza, creativas, y con muchas ganas de hacer fiesta», reconoce La Cota.

Los encargados de liderar las huestes moras serán Raquel de la Montaña, como Abanderada Mora, y Javier Roig, como Capitán Moro. Y en las huestes cristianas, Elena Téllez ejercerá como Abanderada Cristiana y Estefanía Villaescusa como Capitana Cristiana. La comparsa Abbasies contará con un miembro muy especial: Juan Antonio Sagredo, el alcalde, quien se vestirá de gala para vivir este espectáculo cultural e histórico desde dentro.

Con todo ya a punto, los actos darán comienzo hoy con el izado de banderas desde el balcón del ayuntamiento, acompañado por el Himno de la Federación, y la Entraeta. «Tras recibir el distintivo como Fiesta de Interés Turístico Autonómico, queremos hacer un gesto de reconocimiento para que todas las comparsas tengan ese título colgado en sus sedes festeras, además de destacarlo el día del pregón y engrandecerlo durante las Entradas Mora y Cristiana, cuando desfilen los capitanes», comenta La Cota. Asimismo, hoy se realizará el sorteo de las 25 entradas dobles para disfrutar de los desfiles de Moros y Cristianos desde la tribuna festera de la Plaza Enginyer Castells, organizado por el Ayuntamiento de Paterna, en colaboración con la Federación Intercomparsas.

Un ciclo que se cierra y se abre

Este será el fin de semana más importante de las fiestas, con la Gran Nit Mora, el sábado a las 21.30 horas, y el domingo, a la misma hora, la Gran Nit Cristiana. El lunes los desfiles de Moros y Cristianos continuarán a cargo de los más pequeños. El recorrido se cerrará en la misma puerta del ayuntamiento, donde se dará paso al Parlamento Infantil.

El martes 26 será la conmemoración oficial de la Entrega de llaves de Paterna al Rei Jaume I. Una representación que precede el arriado de banderas Mora y Cristiana, en la que la entrega se hace a las comparsas Realistas y Cavallers Templaris, y que servirá para cerrar la edición, pero, al mismo tiempo, también para dar comienzo a la siguiente.

Estos Moros y Cristianos, por otra parte, supondrán la despedida de Mª Ángeles Salvador que, tras doce años al frente de la presidencia de Intercomparsas, deja un legado de fiestas más consolidadas, declaradas de Interés Turístico Autonómico y dotadas de una nueva sede, cedida por el ayuntamiento en la Cueva de Alfonso XIII, en la que se dedicará un espacio para homenajear al primer presidente y precursor de la fiesta en Paterna, Pepe Bas.