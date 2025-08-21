Fallece Pepe Montañana, expresidente de la Clavaría Stmo. Cristo de Mislata

Mislata ha amanecido sobrecogido con la lamentable pérdida de un vecino muy querido por la población. Se trata de Pepe Montañana, hombre muy conocido por ser dueño de una floristería pero sobre todo por su vinculación a la fiesta.

Pepe Montañana pertenecía a la Clavaría del Santísimo Cristo, de la que fue presidente muchos años. Así lo recordaba el propio consistorio, en un anuncio en sus redes sociales, donde se hacía eco de la lamentable pérdida.

Passejà del Cristo /

"Desde el Ajuntament de Mislata queremos expresar nuestras condolencias por el fallecimiento de nuestro vecino Pepe Montañana.Miembro de la Clavaría del Stmo. Cristo de la Fe, de la que fue presidente durante muchos años, y una persona muy implicada en la vida social y festiva de nuestra ciudad. Todo nuestro ánimo a la familia y amistades de Pepe. DEP".

Un post que ha recibido numerosas reacciones de vecinos y vecinas que aseguraban que lo conocían y lamentaban su pérdida.