El gobierno de Moncada afea a Cs un «show en redes» con la piscina municipal

El equipo de gobierno de Moncada, formado por PSPV y Compromís, ha cargado contra el portavoz de Ciudadanos, Jesús Gimeno, tras sus declaraciones sobre el supuesto mal estado de la piscina municipal de verano. La alcaldesa, Amparo Orts, considera que el edil «prefiere el espectáculo en redes sociales a trabajar por la ciudad» y le reprocha su falta de coherencia política.

«Resulta contradictorio que quien impulsó y defendió una concesión a 40 años hoy pretenda trasladar a la ciudadanía una imagen catastrofista del servicio de piscina de verano. Pedimos rigor y coherencia: la crítica es legítima, la desinformación no», afirmó Orts.

La alcaldesa quiso recordar la «responsabilidad directa» de Gimeno en la adjudicación de la piscina cubierta en 2009. «En aquel pleno, el señor Gimeno defendió con entusiasmo una concesión de 40 años a la empresa Secopsa, con un canon superior a 20 millones de euros y 6,7 millones en obras. Ya entonces se advirtió de que esa decisión hipotecaba a Moncada durante cuatro décadas. Hoy seguimos pagando las consecuencias de aquel error, y es él quien menos autoridad moral tiene para hablar de gestión».

L-EMV

"La piscina cumple"

Respecto a las críticas al estado de la piscina, el concejal de Deportes, Martín Pérez, indicó que, tras las quejas difundidas, se contactó con la empresa concesionaria del CDM (Centro Deportivo Moncada) y se solicitó que se cumplan en todo momento los estándares necesarios para el baño establecidos por la Conselleria de Sanidad.

«Es paradójico escuchar al señor Gimeno quejarse de la falta de inversión en la piscina de verano, cuando fue precisamente su gestión la que nos condenó a pagar una factura mensual de 37.000 euros por la concesión de la piscina cubierta. Esa factura la firma cada mes esta concejalía en consecuencia de las acciones de Gimeno».