Gran apertura de la Cueva del Rey Alfonso XIII en Paterna como sede festera

La Cueva de Alfonso XIII es un ícono histórico de la ciudad de Paterna. En 2018, el ayuntamiento inició sus obras de rehabilitación "después de años de abandono por el anterior equipo de gobierno", ya que esta cueva acabó en un estado de definciencia estructural y había usuarios que lo usaban de vertedero.

Ahora, tras 6 años de espera, la gran cueva se ha convertido en la nueva sede de la Federación de Intercomparsas de Moros y Cristianos de Paterna, que recientemente han sido reconocidos como Fiesta de Interés Turístico Autonómico, y también será un museo sobre estas fiestas llamado "Museu Fester Pepe Bas".

Apertura de la Cueva Alfons XIII como nueva sede de Intercomparsas / Ana De Los Ángeles

Los habitantes de Paterna, y los más relacionados a las fiestas como la Reina de las Fiestas Mayores Claudia Alacreu, han destacado que "les parece muy bien que el ayuntamiento proporcione este espacio" y que "es muy importante para la cultura de Paterna que un símbolo como la cueva se haya rehabilitado y abierto al público otra vez".

Historia de Moros y Cristianos de Paterna

En esta apertura, presidida por la presidenta de Intercomparsas, María Ángeles Salvador, se ha contado con la presencia del alcalde, Juan Antonio Sagredo, el primer presidente de la federación, Pepe Bas, y representantes de las diferentes comparsas y del mundo festero de la ciudad.

María Ángeles Salvador ha comenzado el acto agradeciendo al alcalde su presencia y la dotación de esta sede "de parte de toda la familia mora y cristiana". Además, el párroco de Paterna, Don Juan, ha bendecido la cueva resaltando la importancia de respetar a la gente sin importar el color de su piel: "las personas podemos vivir en paz, aquí habrán moros y cristianos, en el mundo hay gente de todos los colores, pero los colores unidos hacen el arcoíris y hacen la belleza de la vida".

Don Juan, párroco de Paterna, bendiciendo la cueva / Ana De Los Ángeles

La presidenta ha continuado recordando la importancia de las Fiestas de Moros y Cristianos en Paterna, destacando dos hechos: el centenario de los patrones de la fiesta y la declaración de esta como Fiesta de Interés Turístico Autonómico "gracias al trabajo de todos los festeros y presidentes".

Además, con motivo de esta condecoración por parte de la Generalitat Valenciana, la presidenta ha entregado un reconocimiento a cada comparsa de Moros y Cristianos, y otra a Pepe Bas, en agradecimiento por su labor por la fiesta.

Entrega a Pepe Bas de su reconocimiento por su labor en las fiestas / Ana De Los Ángeles

Pepe Bas también ha querido agradecer a los asistentes y ha contado cómo fueron los primeros años de celebración. "Empezamos siendo 60 personas en 1973 y hasta 1977 que se unió más gente no pudimos salir a la calle a celebrar". También ha contado anécotas como el primer desfile y la creación de la primera comparsa femenina en el año 80.

Agradecimiento a los festeros y representantes

Entre aplausos y visiblemente emocionado, Bas ha destacado que "Moros y Cristianos es un cúmulo de personas que han vivido la fiesta, trabajando para la gente". Él fue presidente durante 5 años y después estuvo en distintas juntas directivas. "Los que están en la fiesta no cobran pero tienen interés y han llevado a las fiestas a una de las cosas más grandes de Paterna".

Acto seguido, María Ángeles Salvador le ha pedido a Pepe Bas que le acompañara a destapar la placa "Museu Fester Pepe Bas" y que firmara el histórico "Llibre d'Or" de 1977. Mientras, la gente ha podido ver todas las piezas que ofrece este museo, como ropa tradicional y fotografías.

Parte del muestrario del museo en honor a Pepe Bas y las Fiestas de Moros y Cristianos / Ana De Los Ángeles

Finalmente, el alcalde ha agradecido también a los asistentes su presencia, a los festeros su dedicación y a Pepe Bas todo lo que ha hecho por la historia de Moros y Cristianos en Paterna, una historia ya marcada por la apertura de esta nueva sede.