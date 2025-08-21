Herido un conductor al volcar su camión en la CV-33 en Albal
Un hombre de 42 años ha resultado herido al volcar el camión que conducía, que transportaba madera, en la carretera CV-33, a la altura de Albal. El varón ha sido trasladado a un centro hospitalario, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.
Los hechos han ocurrido este jueves y los bomberos han recibido a las 16.23 horas el aviso del accidente de tráfico. Hasta el lugar se ha movilizado una dotación de Catarroja y el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha desplazado una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB).
El camión, que transportaba madera, se ha volcado y, a la llegada de los bomberos, el conductor estaba encima de la cabina. El hombre ha sido asistido por los servicios sanitarios por contusiones y ha sido trasladado en la ambulancia SVB al Hospital La Fe de València.
