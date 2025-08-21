Locura en Paterna por 'María Femelleta'

Como si fuera una de las estrellas de Hollywood que ya estuvieron en las cuevas de Paterna con el rodaje de Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar. La presencia de 'María Femelleta', la nueva mascota de la Cordà, durante la inauguración de la sede de la Federación de Intercomparsas de Moros y Cristianos en la famosa cueva de Alfonso XII, ha causado un gran revuelo entre los presentes, que no querían irse del lugar sin una foto con la nueva protagonista de esta fiesta declarada Bien de Interés Cultural Inmaterial.

La reina de las Fiestas, Claudia, junto a su corte de Honor, Naira y Esther, también han querido hacer una foto con 'María Femelleta', al igual que numerosos festeros y festeras, y vecinos que han acudido a la inauguración.

Mari, Femelleta. / Ana de los Ángeles

María Femelleta’ está inspirado en uno de los elementos más característicos de la pirotecnia local: les femelletes, artefactos pirotécnicos que, junto con los cohetes y los ‘coetons’, se disparan de forma tradicional en los diferentes actos de fuego de la ciudad.

Con pelo de mecha, cuerpo rojo y camiseta corporativa de la Cordà, esta simpática figura irá recorriendo, durante estos días de fiestas que se inauguran este jueves con el pregón, las calles de Paterna para contagiar su entusiasmo y animar a las familias, especialmente a los más pequeños, durante estas fiestas.