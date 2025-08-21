El Parking Los Naranjos se convierte de nuevo en epicentro musical

El ciclo de conciertos gratuitos que acoge el Parking de Los Naranjos de Paterna se ha convertido ya en una de las citas más esperadas por los paterneros y paterneras, así como para los visitantes de la ciudad durante sus fiestas mayores. Un año más, el consistorio ratifica su apuesta por convertirse durante unos días en el epicentro de la música en directo, con artistas y grupos de renombre y dando impulso al talento local.

Con el calendario de conciertos de este 2025, el Ayuntamiento de Paterna promete cinco días de fiesta y diversión, del 25 al 29 de agosto, pensados para distintos gustos y edades, que podrán disfrutar de manera gratuita —y hasta completar aforo— los paterneros y paterneras, y también las personas que visiten el municipio. La potente oferta de conciertos incluye artistas como Carlos Baute, o grupos como Sidonie y Veintiuno.

Cabe recordar que la seguridad es uno de los pilares fundamentales para la celebración de los festejos. Por ello, el Ayuntamiento de Paterna incluye los Puntos Violeta que se habilitarán durante los eventos nocturnos. Además, tras el éxito del año pasado, el consistorio volverá a impulsar el servicio gratuito de un trenecito lanzadera hasta el Parking Los Naranjos para facilitar el traslado de los vecinos y vecinas, visitantes o turistas que quieran disfrutar de los conciertos.

Imagen de uno de los conciertos en el Parking Los Naranjos en 2024. / A. Paterna

Un potente cartel

Así pues, el próximo lunes 25 de agosto se estrenará, en el nuevo parking municipal de Los Naranjos, que reúne un aforo de 8.000 personas y que ya se ha convertido en un espacio más que consolidado para acoger este tipo de eventos culturales, el ciclo de conciertos con la actuación de la esperada Orquesta Panorama. Desde las 00.30 horas, Paterna disfrutará del vibrante show del conjunto musical gallego, que interpretará las mejores canciones de siempre y del momento.

Para los aficionados de la música electrónica, el martes 26, desde las 22.30 horas, será el turno de la Noche de DJ’s, con Sofía Cristo como DJ principal. Le acompañarán artistas locales como DJ Tostarica, DJ Joan y DJ del Moral. Por su parte, el jueves 28 dará comienzo el Indie Fest, a partir de las 22.30 horas, pensado para los fans de este género musical, con los conciertos de Sidonie, Veintiuno, y los sets indie de DJ Michel Serna.

Como broche de oro, el viernes 29 a las 23 horas, Carlos Baute pondrá música a una velada cargada de pop latino y conocidos temas como Te regalo o Colgando en tus manos. Además, para los amantes de la música sinfónica, el lunes 25, a las 23 horas en la Plaza del Pueblo, tendrá lugar el concierto «Una noche de cine» a cargo del Centro Musical Paternense mientras que el viernes 22, a las 22.30 horas tendrá lugar el concierto de la Unión Musical Santa Cecilia en la Cova Gran.