Paterna vive su ‘Foc, Festa i Fe’ más especial

Paterna ya tiene todo preparado para celebrar su esperada trilogía de «Foc, Festa i Fe» en estas Fiestas Mayores 2025 en honor al Santísimo Cristo de la Fe y San Vicente Ferrer. Esta noche, a las 21.30 horas, el popular locutor de radio, San Bernardino, colaborador habitual del programa Anda Ya de Los 40 Principales y residente de La Canyada, será el encargado de dar el pistoletazo de salida a unos días llenos de emoción, música, cultura, tradición y pólvora.

Los vecinos y vecinas de Paterna, visitantes o turistas podrán disfrutar de todos los eventos de Moros y Cristianos —reconocidos este mismo mes de agosto como Fiesta de Interés Turístico Autonómico—, entre ellos, los tradicionales desfiles los días 23 y 24 de agosto; de la espectacular Cordà, el día 31 de agosto, además de otras citas vinculadas al fuego; de los conciertos gratuitos en el Parking Los Naranjos; así como de todos los actos religiosos, que este año coinciden con la conmemoración del centenario de la Coronación del Santísimo Cristo de la Fe.

Uno de los desfiles de Moros y Cristianos de 2024. / A.PATERNA

Las fiestas mayores se celebran cada año en su honor, y en el de San Vicente Ferrer, de manera que la fe es parte esencial de los festejos. «El pueblo de Paterna participa y colabora, nos arropa. Y prueba de ello son todos los martes, cuando la parroquia se abre durante la mañana para visitar la imagen del Cristo. Siempre hay mucha afluencia de gente y, hasta los que no son muy practicantes, nos han dicho que se emocionan cuando pasan por delante de él», afirma José Barres Gabarda, presidente de la Real Cofradía del Santísimo Cristo de la Fe y San Vicente Ferrer de Paterna.

Desde esta entidad se ha preparado el calendario religioso de las fiestas mayores como cada año, pero siempre teniendo en mente el centenario. «Es algo que no ocurre todos los años. Claro que tenemos ilusión», reconoce. Para los más devotos, son fechas señaladas los días 28, 29 y 30 de agosto, cuando tendrán lugar las tres jornadas consecutivas del Triduo, desde las 19 horas; el 31 de agosto, que se celebra la Festividad de San Vicente Ferrer; y el 1 de septiembre, día del Santísimo Cristo de la Fe, con su tradicional misa y la solemne procesión, que supone además la culminación de las fiestas mayores.

Celebración del Correfocs en las Fiestas Mayores de Paterna. / A.Paterna

Finalmente, la conmemoración del centenario de la Coronación del Santísimo Cristo de la Fe tendrá lugar el 14 de septiembre, con traslado de la imagen y misa solemne, que se sumará a otros actos que se han desarrollado desde la cofradía para recordar esta efeméride, como la exposición del pasado mes de julio bajo el título «El Cristo en el arte», la peregrinación desde la cofradía de San Vicente Ferrer de València, o la visita que realizarán en octubre a la parroquia de La Canyada, entre otros. «Queremos mantener la tradición lo más viva posible, procurar que se despierte esa pasión en la gente, sobre todo en los más jóvenes, y que se mantenga mucho tiempo. Invitamos a todo el mundo del pueblo a que participe de las fiestas», concluye Barres.