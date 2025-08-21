"Las protecciones de la Cordà generan una barrera adicional a la accesibilidad"

La plataforma Paterna Accesible ha manifestado en un comunicado su "gran preocupación" ante "las barreras adicionales que se generan durante la celebración de las fiestas de la Cordà". En los días previos al espectáculo, cuando se instalan las protecciones en las fachadas de la Calle Mayor, y en los días posteriores hasta su desmantelamiento, se producen "graves dificultades de acceso para las personas con movilidad reducida".

Estos sistemas de seguridad, aunque imprescindibles para garantizar la protección del vecindario y edificios, señalan desde la plataforma, "dificultan la entrada a los comercios y a los zaguanes de las viviendas, afectando tanto a quienes utilizan sillas de ruedas como a personas mayores o con movilidad limitada".

Un comercio con la jaula en la calle Mayor de Paterna. / L-EMV

Las fiestas "no pueden ser un retroceso en derechos"

Por eso, la entidad considera fundamental que la tradición y la accesibilidad vayan de la mano. "Las fiestas son un orgullo para Paterna, pero no pueden suponer un retroceso en los derechos de accesibilidad de vecinos y visitantes". En este sentido, desde la Plataforma se pide al Ayuntamiento de Paterna que, en colaboración con entidades sociales y colectivos afectados, se estudien e implanten soluciones que "garanticen un acceso seguro y libre de barreras durante todo el periodo en el que estas protecciones permanecen instaladas".

Juan Palencia, portavoz de la Plataforma Paterna Accesible, ha subrayado que: "para los comercios, para el vecindario con personas mayores y para el propio ayuntamiento, resulta esencial encontrar una solución que permita disfrutar de las fiestas sin que nadie quede excluido". Por último, la plataforma reitera su disposición a colaborar con las autoridades municipales y con las comisiones festeras para que Paterna sea ejemplo de inclusión también en sus celebraciones más tradicionales.