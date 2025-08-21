Reabre el puente de Alaquàs con una protesta espontánea contra Mazón

Varias familias de las víctimas y vecinos de han concentrado en la inauguración del puente de Alaquàs programado para esta mañana y han arremetido contra Mazón, que en esta ocasión no estaba presente. Familiares y vecinos han gritado "Mazón a prisión", asesino y han lamentado una negligente gestión de la dana mientras han pedido su dimisión e ingreso en prisión. Esta protesta espontánea ha impedido que se llevara a cabo la explicación de las obras y la reapertura del tráfico del puente se ha dado con el cántico que lleva repitiendose desde el 29 de octubre, Mazón dimisión.

Francisco Calabuig

Al acto de reapertura de este emblemático puente histórico de Torrent a Alaquàs por la calle Gómez Ferrer, ha acudido el subdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, José Rodríguez Jurado, la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado y la alcaldesa accidental de Alaquàs, Sandra Conde. El primer autobús que ya ha podido cruzar por este Bien de Relevancia Local (BRL) que data del siglo XIX ha ido acompañado de los gritos a de los manifestantes que no han dudado en acudir a la reapertura anunciada previamente por el Ayuntamiento de Torrent.