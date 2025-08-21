El reto de restaurar un puente del siglo XIX dañado por la dana

El histórico puente que conecta Torrent y Alaquàs vuelve a estar abierto al tráfico peatonal y de vehículos nueve meses después de la dana. La obra, que ha costado 1,9 millones de euros y ha sido financiada por el Gobierno de España, ha supuesto todo un reto para las empresas que la han ejecutado por ser una infraestructura del siglo XIX a rehabilitar, conservando sus cimientos antiguos. Así lo ha explicado Juan Chiquillo, el director de los trabajos de reconstrucción de esta importante construcción para Torrent y Alaquàs.

"Han sido trabajos muy especiales porque había que reponer los tímpanos del puente que son las partes de piedra para mantener la estética original y este es un trabajo que hacen empresas especializadas en este tipo de materiales", ha explicado. En este sentido, se han utilizado 20 toneladas de piedras de sillería que se han colocado una a una y atado a la otra parte del puente. Asimismo, ha dicho Chiquillo, las dovelas, que son las losas que amplían el puente en la parte de arriba, son de un material especial fabricado en una empresa especialista de Madrid. Con todo, la mayoría de firmas involucradas son valencianas.

Además de reconstruir la pasarela, se ha reforzado la estructura para evitar que este nivel de destrucción vuelva a suceder. "Toda la parte superior está hecha de forma continua de tal forma que si hay una nueva avenida y el agua golpea el tablero, costaría mucho más levantarlo porque pesa mucho más. Las cimentaciones también se han reforzado para evitar que el cause las erosione en futuras avenidas", ha dicho el ingeniero.

Durante la obra, se han utilizado cerca de 150 piedras y 23 dovelas, que son las piezas que van de lado a lado de 12 metros de anchura. En la parte central, se ha utilizado hormigón ligero, "para que haya el mínimo peso sobre el puente de piedra, que es sensible al cambio de peso. Las cargas de los camiones de ahora son mucho más potentes de lo que estaba pensado en la construcción del puente en el siglo XIX", añade el director de la obra.

Explicación del proyecto ejecutado en el puente de Torrent y Alaquàs. / Paco Calabuig

La reconstrucción de este puente se ha tratado de un trabajo que ha requerido investigación sobre los materiales originales como morteros de cal y sillería que ahora están obsoletos. A la apertura al tráfico han asistido el subdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, José Rodríguez Jurado (PSPV), la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado (PP) y la alcaldesa accidental de Alaquàs, Sandra Conde (PSPV).

Rodríguez Jurado ha explicado que este día "simboliza el apoyo a la reconstrucción del Gobierno de España". "Aperturamos un puente que ha supuesto un coste 1,9 millones euros con financiación asumida por el ejecutivo central dentro de los 1.700 millones que el Ministerio de Política Territorial ha dado para rehabilitar infraestructuras municipales", ha dicho. Torrent ha recibido más de 114 millones de euros que costearán el 100 % de infraestructuras y servicios de titularidad municipal.

Recuperación de líneas de autobús

Por su parte, la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha señalado que "este puente representa mucho más que una infraestructura. Es un símbolo de nuestra capacidad de resistencia, de la unión de los torrentinos y del esfuerzo de las administraciones y empresas que han trabajado sin descanso durante estos meses. Hoy, Torrent recupera uno de sus elementos históricos más queridos y, con él, cerramos una etapa de reconstrucción que nos ha hecho más fuertes".

Reapertura del puente de Alaquàs. / Paco Calabuig

Folgado también ha subrayado el papel estratégico de esta vía “era vital reabrir este puente para restablecer la conexión natural de Torrent con municipios vecinos como Alaquàs, Aldaia y Xirivella. Además, devolvemos a nuestros vecinos la normalidad en el transporte público, recuperando las líneas de autobús (170 y 106) que cada día utilizan cientos de personas para desplazarse a València y a otros puntos de la comarca”.