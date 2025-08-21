Sagredo: «Queremos unas fiestas abiertas, seguras y participativas»
El Ayuntamiento de Paterna trabaja para ofrecer una programación de calidad y reforzar la oferta cultural.
PREGUNTA: Las fiestas mayores dan hoy el pistoletazo de salida. ¿Qué expectativas tienen desde el consistorio?
RESPUESTA: Hay dos acontecimientos que nos hacen sentirnos especialmente orgullosos: el distintivo de Fiesta de Interés Turístico Autonómico para nuestros Moros y Cristianos y el centenario de la Coronación del Santísimo Cristo de la Fe. Son dos reconocimientos que hablan de lo que somos: tradición, devoción y cohesión social. Esperamos unas fiestas participativas, seguras y ejemplares, que refuercen ese modelo de ciudad moderna, acogedora y amable que construimos entre todos.
PREGUNTA: ¿Qué podrán vivir los vecinos y vecinas de Paterna?
RESPUESTA: Mantenemos la trilogía de ‘Foc, Festa y Fe’ y la completamos con una programación variada para todas las edades: grandes desfiles de Moros y Cristianos, conciertos, actividades infantiles, deporte y, cómo no, nuestros grandes actos de fuego con la Gran Cordà como broche de oro final.
PREGUNTA: ¿En qué aspectos ha puesto el foco el ayuntamiento?
RESPUESTA: Nuestro objetivo ha sido que sean unas fiestas abiertas, seguras y participativas, programadas para el disfrute de nuestros vecinos y vecinas y pensadas también para quienes nos visitan. La reciente declaración de los Moros y Cristianos como Fiesta de Interés Turístico Autonómico y la Cordà como Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2017 hacen que Paterna atraiga cada vez a más turistas, y eso nos anima a ofrecer una programación de calidad. Por ello, hemos reforzado la oferta cultural con conciertos gratuitos y la seguridad, para disfrutar de estos días con la máxima tranquilidad. Asimismo, valoramos nuestros actos de fuego con la instalación de pantallas en el Cohetódromo y con la Cordà como máxima expresión de nuestra especial relación con la cultura del fuego. Todo ello con un dispositivo de seguridad especial para que las fiestas se desarrollen con las máximas garantías de protección, especialmente el día de la Cordà.
PREGUNTA: El domingo 31 de agosto se celebra la Gran Cordà. ¿Cómo consigue cada año ser más multitudinaria?
RESPUESTA: La Cordà forma parte de nuestras señas de identidad. Crece cada año porque combinamos respeto a la tradición con seguridad en la organización y celebración. Además, a través de la Federació Interpenyes y de L’Escoleta del Foc estamos cuidando mucho la cantera de tiradores/as, que cada vez cuenta con mas jóvenes y en el que las mujeres están teniendo cada vez una presencia más importante.
PREGUNTA: ¿Qué impacto suponen las fiestas para Paterna?
RESPUESTA: Son un motor de ciudad. Dinamizan el comercio y la hostelería, generan empleo y proyectan la marca Paterna hacia toda la Comunitat Valenciana. Socialmente, fortalecen el orgullo de ser y sentirse paternero/a y de pertenencia al tejido festivo. Y culturalmente preservan y difunden tradiciones como nuestra especial relación con la cultura de la pólvora y el fuego.
PREGUNTA: Por último, un deseo para estos días de celebración.
RESPUESTA: Deseo unas fiestas seguras, respetuosas y en la que vecinos y visitantes disfruten de nuestras tradiciones y de los actos programados. Espero, como bien dice la trilogía de ‘Foc, Festa i Fe’ en la que se enmarcan nuestras fiestas, que el Fuego nos emocione, que la Festa nos recuerde que somos una gran ciudad para vivir, trabajar y ser felices y que la Fe nos una. Mi agradecimiento a todos las personas, entidades y servicios municipales que las hacen posible.
«Es muy bonito transmitir nuestras tradiciones a las nuevas generaciones»
Claudia Alacreu González, Reina de las Fiestas Mayores de Paterna 2025, espera con ilusión el comienzo de los días de celebración e invita a todo el mundo a participar de cada uno de los actos festivos.
¿Qué significa para ti ser la máxima representante de las Fiestas Mayores de Paterna 2025? ¿Es un sueño cumplido?
Es un orgullo y una responsabilidad para mí porque significa representar a todas las tradiciones de mi pueblo, que quiero y que me han enseñado desde pequeña, y me parece muy bonito poder ayudar ahora a transmitirlas a las nuevas generaciones. Además, desde los últimos años que he vivido más las fiestas, me hacía mucha ilusión poder ser reina y al final se ha cumplido.
¿Cómo viviste el día de tu elección para ostentar este cargo? ¿Y tu familia y amigos?
No tenía nervios hasta que me empecé a arreglar y cuando empezó el acto... Estábamos las cuatro candidatas en una salita, tenemos muy buena relación entre nosotras, y cuando llegó el momento de salir fueron muchos nervios. Cuando dijeron mi nombre no me lo esperaba. Fue muy bonito y recibí mucho amor. Mi familia ha sido quien me ha inculcado el participar en las fiestas, así que además de un sueño para mí, también lo era para ellos y el poder acompañarme y estar conmigo en los actos y en todos los momentos especiales que tenemos en Paterna.
¿Cuál ha sido tu vinculación con los festejos a lo largo de tu vida?
Desde pequeñita he ido teniendo contacto con la pólvora, conforme se podía. En 2017, fui Fallera Mayor Infantil de Paterna y viví las fiestas desde dentro.Soy peñista, he entrado en la Cordà. En 2023, fui Na Violant, viví un año y unas fiestas increíbles con la comparsa, que son un amor y me cuidaron superbién... Y este año como reina para culminar todo ese recorrido en las fiestas.
¿Qué acto te hace más ilusión vivir este año?
Hay dos actos que me hacen especial ilusión. Uno son los Juegos Florales, porque tengo muy buen recuerdo de cuando fui Fallera Mayor Infantil de Paterna, es un acto muy bonito y muy elegante. El otro es la Cordà, soy muy cohetera, me encanta la pólvora y este año vivirlo como la reina de las fiestas es un sueño cumplido.
¿Cómo está siendo compartir el reinado con tu corte de honor?
Cada una tiene algo que nos completa como grupo. Formamos muy buen equipo, nos llevamos muy bien y tenemos muchas ganas de vivir las fiestas todas juntas.
¿Qué mensaje te gustaría enviar a los paterneros y paterneras? ¿Y a los visitantes?
Invito a todos los paterneros, paterneras y a toda la gente de fuera a que vengan a vernos, disfruten de la fiesta como nunca, que la vivan desde dentro y acudan a todos los actos posibles, porque hay mucho que ver y vivir. Paterna es muy bonita.
¿Un deseo para estos días?
Deseo que lo disfrutemos como nunca todos juntos, que no haya percances y que todo salga perfecto.
