Sagredo: «Queremos unas fiestas abiertas, seguras y participativas»

PREGUNTA: Las fiestas mayores dan hoy el pistoletazo de salida. ¿Qué expectativas tienen desde el consistorio?

RESPUESTA: Hay dos acontecimientos que nos hacen sentirnos especialmente orgullosos: el distintivo de Fiesta de Interés Turístico Autonómico para nuestros Moros y Cristianos y el centenario de la Coronación del Santísimo Cristo de la Fe. Son dos reconocimientos que hablan de lo que somos: tradición, devoción y cohesión social. Esperamos unas fiestas participativas, seguras y ejemplares, que refuercen ese modelo de ciudad moderna, acogedora y amable que construimos entre todos.

PREGUNTA: ¿Qué podrán vivir los vecinos y vecinas de Paterna?

RESPUESTA: Mantenemos la trilogía de ‘Foc, Festa y Fe’ y la completamos con una programación variada para todas las edades: grandes desfiles de Moros y Cristianos, conciertos, actividades infantiles, deporte y, cómo no, nuestros grandes actos de fuego con la Gran Cordà como broche de oro final.

PREGUNTA: ¿En qué aspectos ha puesto el foco el ayuntamiento?

RESPUESTA: Nuestro objetivo ha sido que sean unas fiestas abiertas, seguras y participativas, programadas para el disfrute de nuestros vecinos y vecinas y pensadas también para quienes nos visitan. La reciente declaración de los Moros y Cristianos como Fiesta de Interés Turístico Autonómico y la Cordà como Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2017 hacen que Paterna atraiga cada vez a más turistas, y eso nos anima a ofrecer una programación de calidad. Por ello, hemos reforzado la oferta cultural con conciertos gratuitos y la seguridad, para disfrutar de estos días con la máxima tranquilidad. Asimismo, valoramos nuestros actos de fuego con la instalación de pantallas en el Cohetódromo y con la Cordà como máxima expresión de nuestra especial relación con la cultura del fuego. Todo ello con un dispositivo de seguridad especial para que las fiestas se desarrollen con las máximas garantías de protección, especialmente el día de la Cordà.

PREGUNTA: El domingo 31 de agosto se celebra la Gran Cordà. ¿Cómo consigue cada año ser más multitudinaria?

RESPUESTA: La Cordà forma parte de nuestras señas de identidad. Crece cada año porque combinamos respeto a la tradición con seguridad en la organización y celebración. Además, a través de la Federació Interpenyes y de L’Escoleta del Foc estamos cuidando mucho la cantera de tiradores/as, que cada vez cuenta con mas jóvenes y en el que las mujeres están teniendo cada vez una presencia más importante.

PREGUNTA: ¿Qué impacto suponen las fiestas para Paterna?

RESPUESTA: Son un motor de ciudad. Dinamizan el comercio y la hostelería, generan empleo y proyectan la marca Paterna hacia toda la Comunitat Valenciana. Socialmente, fortalecen el orgullo de ser y sentirse paternero/a y de pertenencia al tejido festivo. Y culturalmente preservan y difunden tradiciones como nuestra especial relación con la cultura de la pólvora y el fuego.

PREGUNTA: Por último, un deseo para estos días de celebración.

RESPUESTA: Deseo unas fiestas seguras, respetuosas y en la que vecinos y visitantes disfruten de nuestras tradiciones y de los actos programados. Espero, como bien dice la trilogía de ‘Foc, Festa i Fe’ en la que se enmarcan nuestras fiestas, que el Fuego nos emocione, que la Festa nos recuerde que somos una gran ciudad para vivir, trabajar y ser felices y que la Fe nos una. Mi agradecimiento a todos las personas, entidades y servicios municipales que las hacen posible.