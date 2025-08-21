Sumar pide al Ministerio soterrar las vías y un bulevar verde en Alfafar

El Grupo Parlamentario Sumar ha presentado alegaciones al proyecto expuesto públicamente por Adif de la construcción de una pasarela subterránea ciclopeatonal como alternativa al paso a nivel. Una opción, que tal y como está planteada, es rechazada por Alfafar y Sedaví, quienes también han presentado alegaciones, así como la Plataforma por el soterramiento y los comités locales de reconstrucción.

Alberto Ibáñez, diputado de Compromís en el Congreso y vicepresidente de la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible, ha cumplido la palabra que dio al alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, cuando se reunió con él en el consistorio y también con representantes de la Plataforma por el soterramiento el pasado 29 de julio.

Paso a nivel de Alfafar tras la dana. / L-EMV

En las alegaciones, presentadas, a las que ha tenido acceso Levante-EMV, el grupo pide al Ministerio de Transportes y Adif una solución definitiva que sí acabe con los problemas de muertes, seguridad y molestias vecinales por vivir junto a las vías. «El Estado no debería invertir un solo euro más en parches y a ciegas teniendo en su mano la solución definitiva a todos los problemas. Existe desde el ámbito internacional una llamada a un urbanismo integrador y la apuesta por una movilidad moderna y sostenible que aparentemente los Ministerios españoles han asumido en sus diversas guías. Es el momento de que Adif demuestre su compromiso abandonando el proyecto actual y aprobando el soterramiento de las vías de tren, cuyo coste se calcula en 130 millones de euros», señalan, a la vez que proponen, una vez soterrado, la construcción de un bulevar verde que sirva de eje vertebrador de los municipios de l’Horta Sud con la capital.

Estudio de la UPV

En su rechazo al proyecto, Sumar se apoya en el informe realizado por la UPV denominado «Evaluación del estudio de tráfico para la supresión del paso a nivel de Alfafar-Sedaví», que concluye que «el estudio elaborado por Adif no representaría adecuadamente ni la realidad de la circulación actual, ni tampoco la futura, no pudiendo, por tanto, asumirse sus principales conclusiones y propuestas».

Salud mental

También se apoya en otros estudios internacionales, que avalan la incidencia negativa del tráfico ferroviario en la salud mental de personas afectadas por el ruido. «El Grupo de Desarrollo de Directrices (GDG) de la OMS recomienda firmemente reducir los niveles de ruido producidos por el tráfico ferroviario por debajo de los 54 db, que baja a 44 db por la noche», algo que no se cumple en el entorno de las vías donde sus vecinos ya han presentado más de 700 denuncias por contaminación acústica, acompañados de partes médicos de ansiedad e insomnio.

Por último, Sumar también hace hincapié en que el mantenimiento del modelo actual de vías aumenta los riesgos en caso de producirse otra dana. «El Estado no puede invertir un solo euro más dirigido a profundizar en un modelo de movilidad que pone en peligro a la población del territorio valenciano».