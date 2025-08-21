Tavernes Blanques traslada a conselleria las necesidades de su residencia
La vicepresidenta de la Generalitat; Susana Camarero, ha visitado las instalaciones del recinto junto con el alcalde Arturo Ros
El Ayuntamiento de Tavernes Blanques recibió ayer la visita de Susana Camarero, vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, con motivo de ver la residencia de la localidad.
Está infraestructura se inauguró en diciembre de 2023 y ahora mismo se encuentra con una capacidad de 70%, la mayoría personas con algún tipo de discapacidad. Está orientada al sur con vistas directas sobre el Monasterio de San Miguel de Los Reyes.
Una visita completa
Arturo Ros, alcalde de la localidad, afirma que la visita ha sido "muy buena" y que la vicepresidenta les acompañó en una vuelta por toda la residencia y saludó a los residentes; "pudo ver las habitaciones individuales, las zonas comunes, los comedores, el solarium y todo lo que la residencia puede ofrecer".
Este edificio tiene una capacidad de 140 plazas "a diposición de todos los valencianos" y "cumple todos los ratios establecidos por la Conselleria de Bienestar Social", declara Antonio Altabirra, arquitecto de la residencia.
Necesidades y problemas del municipio
Además, Camarero también pudo hablar con Desamparados Navarro, concejala de Servicios sociales, Espacios públicos, Medio ambiente y Promoción económica y cuarta teniente a alcalde, quien le transmitió las necesidades del municipio.
"Ha sido un orgullo compartir y trasladar a nuestra vicepresidenta la situación y necesidades de nuestro municipio. Gracias por ser sensible a todas nuestras necesidades", conlcuye el consistorio.
