El alcalde de Rafelbunyol, un 'runner' más en la Volta a Peu de Almàssera

La cuestión es no parar. Eso es lo que debe haber pensado el alcalde de Rafelbunyol, Fran López, que se ha convertido en todo un 'runner' de categoría. Pudo demostrar su fondo en la 43 volta a peu de Almàssera celebrada por las calles del pueblo. No porque él lo publicara en redes, sino porque su participación fue captada por las cámaras del consistorio, que en el vídeo resumen del evento deportivo, incluyen un 'frame' con López entre los corredores.

Fran López es todo un 'runner' / L-EMV

No contento con correr en Almàssera, este viernes ha salido por la mañana y ha vuelto a correr, esta vez diez kilómetros y a muy buen ritmo. Además de alcalde, se puede ser corredor de primera. Y es que estas vacaciones, aunque ha viajado a algún lugar paradisiaco no se ha olvidado de salir a entrenar, como sí ha reflejado en sus 'recaps' de fotos de los días de descanso.