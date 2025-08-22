La apertura del puente histórico recupera el itinerario de autobús en Torrent

Era el comentario. "Por fin tenemos puente" y también "volverá a pasar el autobús". Las líneas de autocar metropolitanas 170 y 106 pasaban antes de la dana por el puente del siglo XIX declarado Bien de Relevancia Local (BRL) que ahora se ha restaurado por completo. La riada se lo llevó por delante (como hizo, por otra parte, con todos los accesos de Torrent) y el itinerario habitual no ha vuelto hasta ahora, cuando se han recuperado todos los puentes en su totalidad.

Las mujeres mayores lo celebraban ayer con alivio, tras meses sin ver el autocar hacer este itinerario, "es un alivio volver a tener esta ruta tras casi 10 meses". Con todo, aunque esta ruta no se haya suprimido, sí se paró el paso por el puente porque todavía no estaba operativo, por lo que los autobuses que llegan hasta el Vedat por un lado y hasta València por otro (pasando por Alaquàs, Aldaia, Xirivella) hacían su recorrido en Torrent por otras entradas. La primera que se estableció fue la de Cuatro Caminos y cuando se reabrió el puente de McDonalds, bautizado como el puente de la Comunidad de Madrid.

El autobús que cruzó el puente de Torrent a Alaquàs a primera hora tras su reapertura, este jueves / Paco Calabuig

Ahora, estas líneas vuelven a pasar por la entrada a la ciudad desde la calle Doctor Gómez Ferrer. El puente se reabrió ayer con un acto inaugural que terminó en protesta contra Mazón. Con todo, el primer autobús que cruzó la pasarela lo hizo celebrando. Desde dentro la conductora saludaba y los viajeros grababan con el móvil y aplaudían. Recuperar el puente de Alaquàs es también volver, cada vez más, a la ansiada normalidad que arrebató la dana a la comarca de l'Horta Sud (entre otras).