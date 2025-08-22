Las banderas de la Media Luna y la Cruz anuncian en Paterna la llegada de los Moros y Cristianos

Tras el espectacular pregón celebrado este jueves por la noche en el ayuntamiento, Paterna ya luce en su balcón principal las banderas de la Media Luna y la Cruz, símbolos que anuncian el inicio oficial de las Fiestas de Moros y Cristianos, declaradas recientemente de Interés Turístico Autonómico.

Los Capitanes y Abanderadas de cada bando —Javier Roig y Raquel de la Montaña, por parte de Abbasíes, y Estefanía Villaescusa y Elena Téllez, por las Guardianas de Sibila— fueron los encargados de izar las enseñas y de comandar después a las 26 comparsas en la tradicional entraeta, un breve desfile que sirvió de ensayo y aperitivo para la Gran Noche Mora, que se celebrará este sábado, y la Gran Noche Cristiana, prevista para el domingo, ambas a partir de las 21:30 horas.

Para presenciar el desfile con total comodidad, la Federación de Intercomparsas distribuirá sillas festeras en todo el recorrido (Avenida Primero de Mayo, Calle Mayor y Calle de Conde Montornés) a un precio de tres euros, que se abonarán en el momento.

Abbasies Capitanía Mora 2025 en Paterna / L-EMV

Como cada año, miles de comparseros llenarán las calles de Paterna con espectaculares escenificaciones, grupos de danza, potentes bandas de música y majestuosas carrozas, en unos actos que consolidan la grandeza de unas fiestas cada vez más reconocidas. La distinción Fiesta de Interés Autonómico fue uno de los argumentos más repetidos durante el pregón tanto por el alcalde Juan Antonio Sagredo, como por el pregonero, Cristian San Bernardino, y la Reina de las Fiestas, Claudia Alacreu.

Desfiles de gran categoría para el fin de semana

Gran Noche Mora – Sábado 23 de agosto

El bando de la Media Luna, comandados por Abbasies bajo el lema “Fills del Foc”, desfilará encabezado por su Capitán, Javier Roig Salvador, y su Banderera, Raquel de la Montaña Martínez, acompañados de las portaestandartes Susana Vellisca, Zahyra Gómez e Irene de la Fuente.

El espectáculo contará con la participación del Ballet Ana Botella d’Alcoi, la Filà Arqueras como guardia de la Banderera Mora y la música de la Societat Musical Poblats Marítims y la Banda del Centre Musical Paternense.

Abbasies pondrá lo mejor de sí misma con sus cuatro escuadras:

• La Primera (cabo: Jorge Roig Salvador)

• La Nueva (cabo: Héctor Martí Hernández)

• La Segunda (cabo: Carlos Roig Salvador)

• La Última (cabo: Javi Cones Crespín)

Tas el paso de la capitanía les sucederán las comparsas Realistas, Nazatíes, Alima, Marrakch, Zegríes, Piratas Moros Berberiscos, Alhama, Beduïns, Raxida, Yuballa, Zihara y Tuareg, cerrando con un espectáculo de fuego de Pyros.

Gran Noche Cristiana – Domingo 24 de agosto

El domingo será el turno del bando de la Cruz, liderados por Guardianas de Sibila, que pondrán al frente a su Capitana Estefanía Villaescusa Peinado y la Banderera Elena Téllez Rodríguez, junto a la portaestandarte Laura Sánchez Ventura.

El desfile contará con la fuerza de la Batucada Borumbaia, la coreografía del Ballet Ópera de Ontinyent, la participación de la Reina Sibila, Ángela del Rocío Esteve García, y el espectáculo Oxus de Pyros Espectáculos.

Las escuadras de Guardianas están conformadas por:

• Bellum (Cabo: Maria Durante Mengual)

• Ignis (Cabo: Mara Martínez Navarro)

• Tellum (Cabo: Sandra Yuste Muñoz)

• Galea (Cabo: Esther Hernández Martí)

• Ventus (Cabo: Cristina Cañadas García)

Tras ellas desfilarán las comparsas Cavallers Templaris, Montañesas de Irta, Jaume I, Trabuquers i Bandoleres, Los Hidalgos, Artal de Luna, Corsarios, Almogàvers, Zíngaras, Las Arqueras, Els Vilaragut y Guerreras de Tadmir. Con este arranque, Paterna se sumerge de lleno en unos días intensos en los que la pólvora, la música y la tradición volverán a hacer vibrar nuevamente tanto a vecinos como a visitantes.