Jugar en la plaza Pintor Miró de Torrent encima de una hormiga gigante

El Ayuntamiento de Torrent ha mejorado durante este mes de agosto la Plaza Pintor Miró y ha instalado un nuevo y llamativo juego compacto en forma de hormiga, sustituyendo a los antiguos elementos que presentaban un elevado grado de desgaste tras años de uso intensivo por parte de varias generaciones de niños y niñas torrentinas. Mejoras que se continuarán produciendo en los próximos meses, atendiendo a las peticiones de los vecinos y vecinas de la plaza.

El nuevo juego, con forma de hormiga gigante, ofrece una amplia variedad de posibilidades para la diversión de los más pequeños. Está diseñado para niños a partir de 3 años y cuenta con un tobogán, tubos deslizantes que simulan las patas del insecto, una red de trepa, una escalerilla de acceso y una plataforma con rampa. Este diseño combina aventura y seguridad, fomentando tanto la actividad física como la imaginación de los niños. Además de un balancín, también con forma de hormiguita.

Detalle del nuevo parque de Pintor Miró. / L-EMV

La hormiga se ha colocado junto a la emblemática vaca con tobogán de la plaza, un elemento histórico y muy querido por los vecinos, que fue restaurado en 2024 dentro del plan municipal de recuperación de los juegos tradicionales que forman parte de la memoria colectiva de Torrent. La convivencia de ambos elementos en la misma plaza convierte a este espacio en un lugar singular que aúna modernidad y tradición, y que ya atrae la atención de las familias de la zona.

Una estrategia global de renovación infantil

El Ayuntamiento de Torrent viene desarrollando desde junio de 2023 una estrategia global orientada a renovar y ampliar las áreas infantiles, apostando por espacios seguros, inclusivos y creativos. Durante el mes de julio, se inauguraron dos nuevas zonas de juego: la gran tortuga en la Avenida al Vedat y el parque del Dragón en la Avenida Olímpica, ambos convertidos ya en referentes para muchas familias.

Hormiga gigante en el nuevo parque de Pintor Miró de Torrent. / L-EMV

Asimismo, este mes de agosto se ha anunciado la construcción de un nuevo parque de gran formato en la urbanización El Pantano, que contará con un barco de grandes dimensiones, un faro y la primera tirolina de Torrent. Este proyecto aspira a convertirse en un polo de atracción lúdico no solo para los vecinos de la urbanización, sino también para el conjunto de la ciudad. Este último parque en el Pantano será posible gracias a una subvención del Estado para zonas afectadas por la dana.