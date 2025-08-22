Movilidad y sostenibilidad centran las últimas inversiones en el Parc Tecnològic de Paterna

La Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana ha concedido a la EGM Parc Tecnològic Paterna una subvención de 80.945 euros destinada a financiar diversas actuaciones para mejorar la gestión del área empresarial, fomentar la movilidad sostenible, avanzar en eficiencia energética, reforzar la seguridad y promover la economía circular.

En el ámbito de la gestión del área empresarial, la subvención permitirá realizar proyectos como la creación de una nueva web de la EGM Parc Tecnològic Paterna, la incorporación de una herramienta de gestión basada en tecnología SIG, así como la realización de acciones de difusión y la consolidación de la imagen corporativa del Parque. Además, la subvención respalda los costes de gerencia, reforzando la implicación de la dirección en la implementación de las distintas actuaciones incluidas en el plan anual.

La movilidad sostenible es otro de los ejes fundamentales, permitiendo esta colaboración la elaboración de un estudio técnico sobre la oferta y demanda de estacionamiento en el área empresarial y la puesta a disposición de los trabajadores de una plataforma de coche compartido. Además, cubre gastos relativos a la participación de personal propio en proyectos que promueven una movilidad más eficiente y compartida.

En paralelo, la eficiencia energética se verá reforzada con la elaboración de un mapa solar incorporado al sistema SIG, que permitirá planificar actuaciones futuras y ayudar a las empresas a desarrollar proyectos de implantación de sistemas de energías renovables.

La economía circular también estará presente a través de actuaciones enfocadas a fomentar prácticas empresariales más sostenibles. También el capítulo de seguridad y emergencias contará con un papel destacado mediante la actualización del Plan de Seguridad del Parque y la posible realización de un simulacro real de protocolos de actuación, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta ante posibles incidencias y garantizar la protección de las empresas y trabajadores. Estas acciones se completan con proyectos de promoción de la seguridad industrial y con la auditoría correspondiente a la subvención.

La gerente de la EGM Parc Tecnològic Paterna, Manuela Pedraza, ha valorado muy positivamente esta ayuda de la Generalitat Valenciana, subrayando que "la línea de subvenciones dirigida a las EGM constituye un apoyo fundamental para poder llevar a cabo proyectos de innovación y mejora que, de otro modo, serían difíciles de abordar desde la autogestión empresarial". Pedraza ha recordado que "ser la primera área empresarial en convertirse en EGM fue un paso estratégico para el Parque Tecnológico, que hoy se traduce en un mayor acceso a financiación pública y en la posibilidad de implementar medidas que refuerzan la competitividad y sostenibilidad de nuestra área empresarial".