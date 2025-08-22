La Pobla traslada al conseller Valderrama sus necesidades en emergencias

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, se ha reunido esta viernes con el alcalde de la Pobla de Farnals, Enric Palanca, dentro de la ronda que está realizando por los municipios de la Comunitat Valenciana para conocer cuáles son las necesidades de cada uno en cuestiones de emergencia y seguridad.

Valderrama ha detallado al alcalde de La Pobla de Farnals las subvenciones que la Generalitat ofrece actualmente y a las que ya puede optar como las ayudas por valor 607.521 euros que la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) ha convocado para financiar los gastos de equipamiento y seguros de las agrupaciones y asociaciones de voluntariado de protección civil de la Comunitat Valenciana.

La cuantía máxima de cada subvención que se conceda será de 7.500 euros para equipos de las agrupaciones y asociaciones de voluntariado de protección civil y de 1.200 euros para los seguros del personal voluntario de protección civil.

Además, el conseller de Emergencias e Interior ha explicado que también hay convocadas ayudas, por un importe global máximo de 855.500 euros, para financiar la dotación de medios materiales destinados a los municipios de hasta 75.000 habitantes que disponen de cuerpo de Policía Local.

Parque de bomberos de La Pobla de Farnals. / A.P.

Esta subvención se puede solicitar para la adquisición de emisoras de la red de Comunicaciones Móviles Digitales de Emergencias y Seguridad (Comdes), “una herramienta fundamental porque es el sistema de telecomunicaciones de la Generalitat que nos ha permitido en situaciones extremas, como la dana o el apagón, estar conectados y poder emitir las órdenes necesaria”, ha afirmado el conseller.

También se pueden solicitar los gastos realizados en la adquisición de chalecos antibalas y la compra de tabletas electrónicas para vehículos policiales.

Por último, Valderrama se ha centrado en las ayudas para la implantación y al mantenimiento de la operatividad de los planes de emergencia municipales, y para lo que la Generalitat Valenciana destina 456.304 euros.

En concreto, este importe se destina a la elaboración de los planes territoriales frente a emergencias y los planes de actuación municipal frente a los riesgos de inundación, incendios forestales y sísmico que consten inscritos en el registro autonómico de planes de autoprotección y planes de emergencia de ámbito local.

El titular de Emergencias e Interior ha destacado que la Generalitat quiere “fortalecer los cuerpos de la Policía Local y las agrupaciones de Protección Civil y colaborar invirtiendo en herramientas, tecnología y capacitación”, ha detallado el conseller, porque “priorizar la seguridad es apostar por el bienestar integral de sus ciudadanos”.

Situación de las alertas meteorológicas

El conseller Valderrama ha explicado el estado de los avisos vigentes en la Comunitat Valenciana y ha explicado que “tenemos un nivel amarillo por lluvias y tormentas, con posibilidad de granizo, en toda la provincia de Valencia, en el interior sur y litoral sur de Castellón, y en el interior y litoral norte de la provincia de Alicante”.

Con respecto al nivel de riesgo de incendios, “estamos en riesgo alto en determinadas zonas de la Comunitat Valenciana, sobre todo en el norte de la provincia de Alicante y en el norte y litoral de Castellón, con posibles tormentas secas”, ha señalado.

En relación a los dos incendios forestales, “los dos más relevantes que podían ocasionar más daño potencial en la masa forestal, como el incendio de Artana y el de Teresa de Cofrentes, se encuentran actualmente controlados, pero no están extinguidos y seguimos trabajando”.

“Aprovecho para dar mi agradecimiento a todo el dispositivo de todos los consorcios provinciales y de los tres ayuntamientos más los bomberos forestales de la Generalitat y los técnicos de la AVSRE, que ayer mismo volvieron, y agradecer el servicio prestado, su profesionalidad y todo el personal que ha acompañado el dispositivo para que sean autónomos”, ha concretado Valderrama.

“Nuestra máxima solidaridad y máximo respeto a la Junta de Castilla y León y a Galicia y a Extremadura donde, como saben, tenemos un avión anfibio en cada comunidad autonomía para ayudar a la pronta extinción de los incendios”, ha recordado.

Consejos a la población

El conseller de Emergencias e Interior ha destacado que, con respecto a las alertas vigentes, es importante “que la población se suscriba y siga los canales de información del 112 de Emergencias para que estén informados en todo momento de las medidas que deben adoptar”.

Valderrama ha detallado que a nivel municipal “estamos hablando de que pueden caer hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora; igual hay que cortar algún túnel subterráneo o alguna zona que se inundable y la gente se debe concienciar de qué es lo importante, que es nuestra protección”.