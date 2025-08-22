Vaivén
El pregón de Paterna se convierte en una discomóvil improvisada
El pregonero Cristian San Bernardino 'regala' una sesión inspirada en los temas del verano
A veces, el reposón es mejor que la comida. Eso ocurrió en el pregón de las fiestas de Paterna.Tras los parlamentos de rigor, el pregonero Cristian San Bernardino, sorprendió a propios y extraños para transformar la plaza del Ayuntamiento en una improvisada discoteca. El locutor del programa matutino Anda Ya de LOS40 recordó sus inicios en la radio para volver a convertirse en dj y poner a bailar a todos los asistentes al acto. Esta atípica acción en una acto tan protocolario, permitió ver otra imagen totalmente inusual como la de comparseros vestidos con sus mejores galas perreando. Desde uno de los balcones, aplaudiendo pero sin moverse, el alcalde Juan Antonio Sagredo vivió este singular momento.
Tras el pregón, las comparsas moras y cristianas realizaron su primer desfile y, al acabar, se abrió el cohetódromo con la primera Cordà.
