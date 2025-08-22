El Síndic insta a Sanidad a garantizar un servicio óptimo en Manises

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Calidad del Departamento de Salud de Manises el tres de mayo de 2024, es decir, unos días antes de que los servicios sanitarios del Departamento pasaran a ser de gestión pública y que la empresa Sanitas entregara la gestión a la Conselleria de Sanitat, presentaron un escrito ante el Servicio de Atención e Información al Paciente (SAIP) donde denunciában el lamentable estado en el que se encontraba el mobiliario y equipamiento del Hospital de Manises y qué por tanto le instaban a iniciar los trámites oportunos para retenerle la fianza a la empresa Sanitas hasta que devolviera, tanto el mobiliario como equipamiento, en un estado óptimo tal y como le obligaba el Pliego de Cláusulas Administrativas y constaba en el contrato.

Así mismo, en abril de este año, esta Plataforma por registro de entrada de la Conselleria de Sanitat le pidió al conseller que les informara dónde había invertido los 1,4 millones de euros anunciados por él para este Departamento y además que explicara en qué había mejorado el Departamento con los 11,8 millones de euros que la Unión Europea aprobó para modernizar la Sanidad de la Comunidad Valenciana. «Tras las investigaciones del Síndic de Greugues se concluye que ha quedado demostrado que no ha habido una contestación expresa congruente a las peticiones y que los ciudadanos tenemos derecho a contar con unas infraestructuras sanitarias adecuadas y de calidad tal y como reconoce la Constitución Española en su Título I», señalan desde la Plataforma.

J.M. López

En concreto, el Síndic de Greugues le hace «tres recomendaciones» al conseller de Sanitat: Por una parte, ampliar la contestación remitida sobre la solicitud de retención de la fianza depositada por Sanitas. También extremar al máximo la aplicación del art 9 del Estatuto de Autonomía sobre el derecho de la ciudadanía a obtener una respuesta expresa, congruente y en un plazo razonable y por tanto proceda, a al mayor brevedad, responder a las cuestiones planteadas en la petición. Y por último, que lleve a cabo las acciones necesarias que permitan contar con unos servicios sanitarios adecuados y de calidad que garanticen el derecho a la protección de la salud de los pacientes del Hospital de Manises.

Un mes para responder

Finalmente, le recuerda al conseller de Sanitat que según la Ley que regula su Institución está obligado a enviarle, en un plazo máximo de un mes, un informe si acepta las recomendaciones y qué de no aceptarlas deberá justificar la respuesta.