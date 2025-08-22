Sociedad organizada programa una visita abierta al corazón de la huerta de Paterna

Bajo el lema "Protegint l'Horta, Protegim la vida", varios propietarios, trabajadores y usuarios de parcelas agrícolas en la huerta de Paterna han organizado una visita para este sábado, 23 de agosto a las nueve de la mañana abierta a toda la ciudadanía.

Con el apoyo de las asociaciones de vecinos de Alborxí, Campament, Santa Rita y barrio Centro, los cuidadores y cuidadoras de los espacios compartirán sus "ilusiones, propuestas, expectativas y problemas", que han expresado en varias ocasiones a través de un manifiesto conjunto y que ya están trabajando con la concejalía de Medio Ambiente Ayuntamiento de Paterna.

Se trata de una visita que pasará por los huertos de Manolo 'el gallo'; el multiverso de Granja Julia; huertos de los jubilados Vicent y Pedro; el huerto Dona Fruits; el huerto de Manolo y José y el huerto de Sant Josep de Joan Asensi.

El cartel de la visita de este sábado. / L-EMV

En cada parada, los usuarios y cuidadores de este paraje natural explicarán la situación enla que se encuentra este espacio verde que es diariamente transitado para caminar, correr o pasear y que tiene distintas problemáticas, entre ellas los robos, el tráfico motorizado y el abandono de residuos y enseres de manera ilegal, entre otras cosas.

Uno de los objetivos es vincular emocionalmente el huerto con el pueblo de Paterna, para que la estima colectiva por el paraje natural haga que cada persona lo respete y lo cuide.