Estos son los planes del fin de semana "a la lluna de Torrent"

El Ayuntamiento de Torrent continúa llevando la cultura a cada barrio y urbanización con la segunda edición de “A la Lluna de Torrent”, una propuesta estival que se ha consolidado como referente en la comarca, ofreciendo espectáculos variados y para todos los públicos durante todo el mes de agosto. En esta ocasión, el programa encara su cuarto fin de semana con dos intensas jornadas (viernes 22 y sábado 23 de agosto) cargadas de música en directo, humor, talento torrentino, improvisación para los más pequeños y sesiones de cine de verano al aire libre bajo la luna.

Este ciclo cultural, impulsado por el consistorio con la colaboración del Ministerio de Juventud e Infancia a través de ayudas destinadas a municipios afectados por la dana, suma en 2025 casi 40 actividades en 20 ubicaciones distintas, con más de 20 artistas y compañías locales, comarcales y nacionales, y un firme compromiso con el talento torrentino y la descentralización cultural.

Viernes 22 de agosto: música y talento joven

La programación del viernes arranca a las 19:30 horas en Monte Real (Club Deportivo) con la actuación de Paula Villarroya, la joven cantante torrentina que brilló como finalista en la edición 2023 de "La Voz Kids". Con tan solo 7 años conquistó al público y a los coaches con su voz fresca y poderosa. La sorpresa que podrán disfrutar los asistentes será la presentación por primera vez de la canción “Soy yo”, compuesta por la propia Paula y con música de School of Voices. En esta ocasión, ofrecerá un repertorio de canciones populares y actuales pensado para emocionar a pequeños y mayores, demostrando que el talento local no tiene edad.

La noche continuará en el mismo escenario, a partir de las 22:30 horas, con el espectáculo “Dos de Coplas”, a cargo de Salvador Arroyo y Juanvi Gil, guitarrista torrentino de proyección internacional. Este dúo propone un homenaje a la copla española y a las grandes voces de nuestro país, en un espectáculo cargado de arte, simpatía y sentimiento, ideal para disfrutar en familia en un ambiente festivo y cercano.

Paralelamente, el ciclo “Cinema a la Lluna” instalará su gran pantalla en la Plaza de la Iglesia a las 22:30 horas con la proyección de “El Reino del Planeta de los Simios”. Ambientada varias generaciones después de los acontecimientos de La Guerra del Planeta de los Simios, la humanidad ha perdido su lugar dominante en la Tierra y los simios han establecido una civilización avanzada.

La historia sigue a Noa, un joven simio que se ve obligado a emprender un viaje peligroso para salvar a su pueblo de un nuevo líder tirano que amenaza con cambiar para siempre el equilibrio entre simios y humanos. En medio de traiciones, alianzas inesperadas y secretos del pasado, el destino de ambas especies vuelve a estar en juego. Una de las superproducciones de aventuras más destacadas del año 2024, que transportará al público a un universo de acción y emoción, perfecto para compartir al aire libre en una noche de verano.

Sábado 23 de agosto: improvisación para los pequeños, humor y cine

El sábado la cultura se traslada a San Juan Bosco (Parque calle Cullera), donde a las 19:30 horas llegará el espectáculo infantil “Pequeimpro”, una propuesta de improvisación escénica para niños y niñas, protagonizada por Rafa Martí y Victoria Kaótica. En este show todo es posible: los cuentos se mezclan, los personajes intercambian mundos y las risas están aseguradas. Una actividad participativa y fresca para despertar la imaginación de los más pequeños y disfrutar en familia.

La noche, también en San Juan Bosco, promete carcajadas y diversión con el monólogo de Joseba Pérez a las 22:30 horas, reconocido cómico que aborda con ingenio temas de actualidad, la nostalgia de los años 80, la madurez y la vida cotidiana. Con un estilo cercano y humor inteligente, Joseba invita al público a reírse de sí mismo y a disfrutar de una velada veraniega cargada de buen humor.

Mientras tanto, el “Cinema a la Lluna” pondrá el broche a la jornada a las 22:30 horas en la Plaza de América, con la comedia italiana “Odio el verano”. Tres familias completamente distintas viajan a Canarias para pasar sus vacaciones en una casa aislada. Sin embargo, por un error de la agencia, descubren que han reservado el mismo chalet, y ninguno acepta ceder. Obligadas a convivir bajo el mismo techo, sus diferencias de carácter y estilo de vida dan lugar a situaciones cómicas, tensas y surrealistas. A través del caos estival, aprenderán a convivir, a comprenderse... y a enfrentarse, descubriéndose también a sí mismos. Una cinta familiar que promete risas y situaciones disparatadas, perfecta para despedir el día bajo las estrellas.

PROGRAMACIÓN COMPLETA 22 Y 23 DE AGOSTO

Viernes, 22 de agosto

19:30 h. - Monte Real (Club Deportivo): Paula Villarroya – Concierto de la joven promesa de “La Voz Kids” y estreno de canción

22:30 h. - Monte Real (Club Deportivo): Dos de Coplas – Salvador Arroyo y Juanvi Gil

22:30 h. - Plaza de la Iglesia: Cinema a la Lluna “El Reino del Planeta de los Simios”

Sábado, 23 de agosto

19:30 h. - San Juan Bosco (Parque calle Cullera): Pequeimpro – Improvisación escénica para niños y niñas

22:30 h. - San Juan Bosco (Parque calle Cullera): Monólogo de Joseba Pérez

22:30 h. - Plaza de America: Cinema a la Lluna “Odio el verano”