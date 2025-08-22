Un verano para poner a punto los colegios

Llega verano y con la salida de los más pequeños del colegio y las vacaciones, los ayuntamientos de algunos municipios de l'Horta adecuan las instalaciones de estos edificios y las mejoran con el objetivo de que la vuelta al cole garantice a alumnos, familias y profesores comodidad y seguridad.

Catarroja

A través de la Concejalía de Educación, el Ayuntamiento de Catarroja está llevando a cabo diversas actuaciones de mejora y adecuación en los centros escolares del municipio durante este verano, con el objetivo de garantizar que las instalaciones estén en las mejores condiciones para el inicio del próximo curso escolar.

Los centros en proceso de mejora son CEIP Paluzié, CEIP Vil·la Romana y CEIP Joan XXIII, así como en el IES Berenguer Dalmau. Estos han sido visitados por el propio concejal de Educación, José Antonio Cuberos.

José Antonio Cuberos, en el patio del CEIP Paluzié / Ayuntamiento de Catarroja

Entre los trabajos destacados, ya ha finalizado la adecuación del nuevo patio de Infantil del CEIP Paluzié, que ofrecerá un espacio más seguro y adaptado a las necesidades de los más pequeños. Además, en este mismo centro se ha actuado en la red de alcantarillado, y se siguen ejecutando trabajos de carpintería y reconstrucción en distintas zonas del colegio.

Cuberos ha señalado que "estas visitas nos permiten comprobar de primera mano el avance de los trabajos, detectar posibles retrasos o deficiencias y actuar con la mayor agilidad posible para resolverlos antes del inicio de las clases".

Asimismo, el edil ha visitado las obras que la Conselleria de Educación está llevando a cabo en el IES Berenguer Dalmau, situado en la avenida Jaume I, donde se trabaja en la ampliación del patio mediante la instalación de una nueva valla perimetral junto a las aulas prefabricadas.

Torrent

En Torrent, el ayuntamiento, a través de Nous Espais Torrent S.A. y en coordinación con la delegación de Educación, está ejecutando un amplio plan de actuaciones en los centros educativos del municipio, para ofrecer un entorno seguro, moderno y confortable tanto para los alumnos, como para el profesorado y personal de cada centro.

Las obras se han realizado en los siguientes CEIP: Virgen del Rosario, El Molí, Juan XXIII Infantil, San Juan Bautista, San Pascual, La Encarnación, Miguel Hernández, Antonio Machado y Federico Maicas. En la mayoría de estos centros, los trabajos ya están finalizados.

Nous Espais Torrent S.A. ha permitido ejecutar trabajos de pintura en varias aulas, apertura de espacios, reformas de aulas, renovación y adecuación de patios infantiles, instalación de sistemas de aire acondicionado, limpieza general de cubiertas y pequeñas obras de albañilería y fontanería, entre otras mejoras.

Instalaciones interiores de uno de los centros educativos de Torrent / Ayuntamiento de Torrent

El concejal del Área de Urbanismo, José Gozalvo, ha manifestado que "desde el área de Urbanismo, seguimos trabajando de forma planificada y constante para que los centros educativos de Torrent estén en las mejores condiciones posibles. Este plan de actuaciones es fruto de la colaboración directa con los equipos directivos y de nuestra voluntad de atender las necesidades reales de cada colegio. Sabemos que cada mejora, por pequeña que sea, contribuye a que nuestros alumnos disfruten de un entorno más seguro, cómodo y adaptado a su aprendizaje."

Por otra parte, la concejal de Educación, María Fernández, ha enfatizado que "para este equipo de gobierno, la educación es una prioridad, y eso se refleja en el esfuerzo constante por invertir en nuestros colegios. Cada actuación responde a una necesidad detectada por las comunidades educativas, y nuestra intención es seguir avanzando en la mejora continua de los centros, garantizando espacios de calidad para estudiantes y docentes".

Alboraia

En Alboraia se han iniciado en agosto las tareas de reparación, pintura y mantenimiento de los centros educativos públicos de la localidad. Las tareas se están efectuando a través de la empresa municipal Egusa y sus operarios y se llevan a cabo cada verano aprovechando la ausencia vacacional del alumnado, profesorado y personal para evitar peligros y riesgos.

"La educación y el estado de nuestros centros es clave en nuestro objetivo de legislatura, por lo que cada año realizamos una importante inversión en los colegios e instituto público", explica el alcalde de Alboraia, Miguel Chavarría.

Operararios de Egusa trabajando en el CEIP Cervantes / Ayuntamiento de Alboraia

La lista de trabajos está elaborada en consenso con la dirección de cada centro, quienes señalan las necesidades inmediatas a cubrir y solucionar que la concejalía de Educación recopila y ejecuta a través de Egusa. En estos momentos, el colegio ya luce sus primeros lavados de cara de este verano.

El ayuntamiento ya ha sustituido el césped, tratado contra plagas la vegetación y está renovando el parque infantil y pintando las aulas. El consistorio ya ha reparado el césped que desde hace unos años decoran los pequeños patios de las aulas de infantil, además de haber realizado ya los tratamientos contra las plagas en las moreras del patio de infantil.

Tratamiento de plagas en las Moreras del patio infantil / Ayuntamiento de Alboraia

Los operarios también han retirado ya los juegos que conforman el parque de uno de los patios en el que los niños y niñas juegan durante el recreo, así como el caucho sobre el que se alza debido al deterioro que presenta. El consistorio ya tiene acabado el proyecto del nuevo parque y en estos momentos está tramitando la subvención con la Diputación de València para instalar los nuevos juegos.

Mientras tanto, durante todo el mes los trabajadores están pintando las aulas de todo el centro, además de otros trabajos de menor envergadura del día a día para dejar listo el colegio a la vuelta de las vacaciones.