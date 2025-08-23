El arte a favor de la esperanza en Paiporta

Miguel Palencia, originario de Cartagena (Colombia), lleva un año y seis meses viviendo en Torrent. En octubre, como a muchos valencianos, vivió la dana y, aunque no fue afectado de forma directa no pudo evitar salir a las calles a ayudar.

"No tenía nada que hacer ni dinero, para mí era mejor ayudar que estar en casa viendo las desgracias de las personas", afirma. Por eso no dudó en coger y trabajar con la gente que lo necesitaba, aún también teniendo él su propia necesidad, ya que estaba solo y su familia estaba a 7996 km de distancia.

Miguel Palencia, colombiano afincado en Torrent / José Manuel López

Y así fue como cogió una pala y se dispuso a ayudar a cualquiera que lo necesitara. Estuvo también en otros municipios como Picanya, donde se encargó de gestionar mercancía para los afectados que llegaba de todas las partes de España.

Un objetivo: ayudar a su familia

Miguel llegó a España en busca de un futuro mejor para él y para su familia y a mejorar como artista. Se puso a "buscarse la vida" y hace 7 meses que pudo traer a parte de sus familiares, aunque todavía quedan en Colombia, pero "queda poco para que vengan". Gracias a haber ayudado en la dana, consiguió una vivienda para él y su familia, ya que al principio tenían que vivir en lugares distintos.

Declara que "se ha enamorado profundamente de España" y aunque "su objetivo era viajar por el mundo, cuando llegó supo que se iba a quedar, se encontró a sí mismo". "Nos hemos adaptado muy bien y estamos muy felices", añade. Su mayor preocupación era la adaptación de su hijo pero "todo ha salido bien" y "su futuro está en Torrent".

Color en Paiporta para contrastar el dolor

Ahora se dedica a pintar en el carrer Primer de Maig de Paiporta porque siente que "hay una mancha de dolor que no merece ser adorada, sino ser tratada". Esta iniciativa suya nació porque "para nadie es un secreto que a un artista no le gusta ver tristeza en los rostros" y porque para él "el arte nació para cambiar formatos rígidos, para transformar lo plano en color".

Miguel en el carrer Primer de Maig, donde se dedica a pintar / José Manuel López

Aunque sus obras no tienen que ver con la dana, no es lo que él pretende, ya que quiere que la gente "se distraiga" y "deje el mal que sienten a un lado, aunque sea por un momento".

"El arte es una herramienta muy poderosa, desde que llegué no he dejado de pintar y es algo que siento", declara el artista. Para Miguel hay algo muy bonito en lo que hace, ya que "a través del color la gente tiene esperanza" y a pesar de que "los recuerdos no se van para siempre, hay que litigar con ellos".