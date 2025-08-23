Bajón en la hostelería de Port Saplaya por el cierre de las playas

Alboraia ha experimentado un verano atravesado por el cierre de diferentes tramos de las playas de Port Saplaya debido a la contaminación del agua procedente de las acequias. Estas presentan niveles elevados microbiológicos que han hecho que la Conselleria de Medio Ambiente cerrara la zona de baño, ya hace quince días, en concreto en la playa canina y en la zona norte que linda con Meliana.

Pero estas acciones y el estado del agua no solo han afectado a los vecinos, que no pueden disfrutar al 100% del baño por su zona, o a los turistas que desean pasar el verano por Port Saplaya, sino que hay un sector que está sufriendo daños colatarales: la hostelería.

Terraza vacía cerca de la playa de Port Saplaya / Fernando Bustamante

El cierre parcial de las playas ha provocado que las terrazas de bares, restaurantes y heladerías, que en esta época están siempre llenas, vayan vaciándose poco a poco o estén horas sin que ningún cliente se siente.

Los hosteleros de Port Saplaya destacan el gran cambio que han sufrido debido a la situación y los daños colaterales que han sufrido. Una época álgida de una zona de playa se ha transformado en una época calmada sin mucho movimiento que destacar.

Bajada de clientes

Paula trabaja en una horchatería de la plaza de la Señoría, justo en medio de bloques de apartamentos y al lado de la playa, un epicentro de turistas y vecinos que debería rebosar cada día con las visitas al mar de la gente en vacaciones, pero no es así. "Como la playa ha cerrado y hay partes que en las que no te puedes bañar hay gente que no viene y no sé en otras plazas, pero aquí no tenemos casi trabajo", alega la trabajadora.

"En comparación a otros años, este año no está habiendo prácticamente nada de trabajo. Supongo que cuando la gente pueda volver a bañarse la situación cambiará, pero de momento nada", concluye.

Paula, hostelera en la plaza de la Señoría / Fernando Bustamante

En la misma plaza, Carmen, trabajadora de un bar, afirma "haber notado un cambio en el nivel de clientela que han tenido este año". "Justo cuando empezaron a cerrar la playa a mediados de julio se notó drásticamente porque nos llamaron para cancelar reservas de cara al fin de semana".

Añade que "a partir de ahí ha sido todo más "light", ya que de normal la gente cuando coge vacaciones se llenan los apartamentos y se espera ese plus de movimiento y ese movimiento se ha notado más en los meses de abril, mayo y junio que en julio y agosto que es la mejor temporada del año".

"Normalmente la temporada empieza a bajar a finales de agosto, que es cuando la gente se asienta porque llega la vuelta al cole, pero este año la bajada ha llegado antes de lo previsto, a mediados de julio". Carmen declara que "está muy agradecida porque sus clientes son vecinos de la zona pero que se nota la falta de turistas o gente que va a pasar el verano a Port Saplaya".

Ella pide una solución "porque esto pasa todos los años". "Yo soy de aquí y siempre me he bañado en ese mar, todo el año la playa está abierta y cuando llega el verano hacen los exámenes al agua y la cierran, perjudicando a la gente de la zona y a los trabajadores".

Pero al final, ni la zona parece mejorar la situación de algunos establecimientos, como es el caso del bar en el que trabaja Cristian, que aunque se encuentra en primera línea de la playa, "la gente deja de venir y el nivel de clientes baja de manera muy significativa. Dejamos de recibir mucho turista que es lo que principalmente tenemos en estos bares y restaurantes de Port Saplaya".

Cristian limpiando una mesa de la terraza del bar donde trabaja / Fernando Bustamante

"Los clientes habituales suelen venir sí, pero si te quedas con los habituales y los turistas no vienen te quedas sin afluencia de clientela en general. Igual tienes una hora pico, pero en lugar de tener cinco horas de trabajo tienes una hora pico y cuatro horas muy suaves", cuenta Cristian y añade que "en los apartamentos está la misma gente de siempre pero que debido a los cierres de las playas, en lugar de ir a la zona de la costa, se van a la zona del interior del pueblo".

Un problema que no parece tener solución

Desde el consistorio declaran que estas consecuencias "algo se han notado pero no excesivamente". "La gente se alarma y no debería haber ninguna alarma social ni que la gente piense que no puede venir a la playa, es una cuestión más psicológica que otra cosa", declara Sebastián Torres, alcalde en funciones y concejal de Seguridad Ciudadana, Protección Civil, Tráfico y Movilidad y Consumo y Empleo.

Sebastián Torres, alcalde en funciones de Alboraia / Fernando Bustamante

"Es verdad que se están haciendo analíticas en la desembocadura de las acequias y no dan buenos resultados pero el baño es perfectamente normal en esta playa", afirma. "Los socorristas están informando perfectamente a la gente y al ayuntamiento no se conoce que haya habido llamadas de gente preguntando por el agua".

En cuanto a la pregunta de si la playa abrirá o no antes de que acabe el verano la respuesta es "cuando las analíticas lo permitan". El ayuntamiento ya ha demandado la ayuda que necesita a las instituciones pertinentes.